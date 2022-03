Mediatore dell'ASEAN per la Birmania per incontrare i membri della NLD estromessa

Bangkok, 20 Mar L'inviato speciale dell'ASEAN per la Birmania, il ministro cambogiano Prak Sokhonn, incontrerà durante la sua visita nel Paese i membri del partito della Lega Nazionale per la Democrazia (NLD), che ha governato fino al colpo di stato militare nel febbraio 2021, ha confermato domenica la giunta birmana a Efe. «Incontrerà (rappresentanti di) partiti politici, tra cui la Nld», ha detto a Efe il portavoce della giunta golpista Zaw Min Tun in un messaggio inviato tramite un'applicazione per telefoni cellulari, senza specificare i nomi dei politici. La giunta birmana ha finora posto il veto a qualsiasi possibilità che l'inviato dell'ASEAN incontrasse il leader della NLD e la consigliera di Stato deposta, Aung San Suu Kyi, che è stata arrestata fin dalle prime ore della rivolta militare del 1° febbraio dello scorso anno. Dalla asonada, Suu Kyi, il cui partito ha spazzato le elezioni del novembre 2020 ed era con il resto dei deputati nella capitale birmana per l'inaugurazione del nuovo legislativo quando i militari hanno preso il potere, è stato condannato a 6 anni di carcere e sta ancora affrontando una dozzina di procedimenti giudiziari. Il mediatore dell'ASEAN prevede di arrivare in Birmania questa domenica con «l'obiettivo di creare una condizione favorevole che porti alla fine della violenza» in Birmania e svilupperà la sua agenda di lavoro dal lunedì al mercoledì. Si tratterà del primo viaggio dell'inviato speciale dell'ASEAN, cifra concordata nell'aprile dello scorso anno tra i leader del sud-est asiatico e il leader del golpe, Min Aung Hlaing, dopo il fallimento del suo predecessore - che non ha visitato la Birmania -. Il ministro cambogiano, a differenza del suo predecessore - il Brunei Erywan Yusof - non ha posto condizioni o richieste alla giunta militare birmana per il viaggio, decisione criticata da alcuni governi della regione. Secondo Phnom Penh, i colloqui durante questo viaggio ruoteranno attorno ai cinque punti di consenso stabiliti dai leader politici del blocco e dal colpo di stato birmano, tra cui «l'immediata cessazione della violenza» contro i civili e un «dialogo costruttivo» che coinvolga tutte le parti. Nonostante l'accordo, l'ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ritiene che da allora la giunta birmana abbia compiuto passi «insufficienti» verso l'attuazione dell'accordo, e anche per questo ha posto il veto alla partecipazione di Min Aung Hlaing alle riunioni dei leader del blocco. La Birmania è stata impantanata in una profonda crisi sociale, politica e umanitaria dopo il colpo di Stato che ha posto fine al dominio democratico e ha imposto un regime di repressione violenta al dissenso. L'esercito giustifica il colpo di stato per presunta frode durante le elezioni generali del novembre 2020, il cui risultato è stato annullato e in cui la NLD ha spazzato, come ha fatto nel 2015, con l'approvazione di osservatori internazionali. Oltre a Suu Kyi, la formazione politica ha dichiarato questa settimana che dopo il colpo di Stato le autorità hanno arrestato 832 membri della NLD, di cui 16 sono morti in stato di detenzione e 645 sono ancora dietro le sbarre. In un recente rapporto, le Nazioni Unite hanno accusato l'esercito birmano di aver massacrato, arrestato e torturato civili, mentre l'Associazione birmana Oenegé per l'assistenza ai prigionieri politici conta almeno 1.687 morti a causa della brutale repressione da parte delle autorità. L'ASEAN è stata fondata nel 1967 e oggi è composta da Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam e Birmania.