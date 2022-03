Macri ha commentato la lotta tra Alberto Fernández e Cristina Kirchner: «Non c'è né piano né lealtà, figuriamoci la responsabilità di governare»

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Come spesso fa, l'ex presidente Mauricio Macri ha usato i suoi social network per commentare la situazione politica nel Paese. Così, ha fatto riferimento all'avallo parlamentare che l'accordo ha avuto con il FMI e ha sottolineato che, grazie al voto di Together for Change, il Paese ha evitato il default. Ha anche commentato la lotta tra Alberto Fernández e Cristina Kirchner, dicendo: « Non c'è né piano né lealtà, figuriamoci la responsabilità di governare ».

«Il voto (al Congresso) ha anche messo in luce tutte le fratture che esistono nella presidenza», ha detto nel suo testo, aggiungendo: «In modo insolito il governo ha trovato il suo peggior nemico all'interno dello stesso partito di governo. Questa lotta interna mostra davanti a tutti gli argentini ciò che abbiamo sempre saputo, la coppia presidenziale è unita solo dalla necessità reciproca di raggiungere e mantenere il potere, non da un progetto, né da idee, né visioni».

