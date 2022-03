L'utile netto della compagnia petrolifera saudita Aramco nel 2021 supera il livello pre-pandemia

Il gigante dell'energia Saudi Aramco ha annunciato domenica un aumento del 124% del suo utile netto nel 2021 rispetto al 2020, superando i livelli pre-pandemici, ore dopo ulteriori attacchi dei ribelli yemeniti alle sue strutture.

Aramco ha registrato un utile netto di 412,4 miliardi di riyal sauditi (110 miliardi di dollari) nel 2021, rispetto a 183,8 miliardi di riyal sauditi (49 miliardi di dollari) nel 2020, secondo una dichiarazione del gruppo.

L'annuncio dei risultati di Aramco avviene in un contesto in cui i prezzi del petrolio sono aumentati vertiginosamente, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

Arriva anche ore dopo un nuovo attacco dei ribelli Houthi dello Yemen contro le installazioni del gigante energetico nel sud dell'Arabia Saudita, il principale esportatore mondiale di petrolio greggio e paese a capo di una coalizione militare a sostegno del potere yemenita contro gli insorti sostenuti dall'Iran.

Secondo questa coalizione, le difese aeree saudite hanno distrutto un missile balistico e nove droni, ma quelli con trappole esplosive hanno colpito i loro obiettivi, tra cui una stazione di distribuzione Aramco a sud e un impianto di liquefazione del gas di una società a ovest.

- «Anno eccezionale» -

Gli attacchi hanno causato «danni materiali alle strutture e alle case», secondo la coalizione. Gli Houthi rivendicarono la responsabilità degli attacchi contro stabilimenti «vitali e importanti», compresa l'infrastruttura di Aramco.

Nel 2019, diversi attacchi aerei su due strutture della compagnia nella regione orientale del paese hanno temporaneamente dimezzato la produzione di greggio del regno.

Il Gulf Cooperation Council, gruppo che riunisce le sei petromonarchie arabe, guidate dall'Arabia Saudita, ha proposto colloqui a Riyadh a partire dal 29 marzo per cercare di risolvere il conflitto in Yemen.

Ma i ribelli hanno avvertito che non entreranno in territorio «nemico», anche se assicurano di non opporsi all'inizio dei colloqui.

Aramco, il principale esportatore mondiale di petrolio, aveva annunciato un utile netto di 88,2 miliardi di dollari nel 2019, prima che la pandemia di covid-19 colpisse l'economia globale, in particolare i settori petrolifero e aeronautico.

L'amministratore delegato della società, Amin Nasser, ha accolto con favore questi risultati: «Un anno eccezionale per Aramco in termini di risultati finanziari, operativi, iniziative, risultati e investimenti imminenti, nonostante le sfide e il difficile contesto globale dovuto alla pandemia», si legge in un comunicato.

«Questi forti risultati dimostrano la nostra disciplina di bilancio, la nostra flessibilità di fronte alle mutevoli condizioni di mercato e l'attenzione alla nostra strategia di crescita a lungo termine», ha aggiunto.

Nasser ha sottolineato che «le prospettive rimangono incerte a causa di vari fattori macroeconomici e geopolitici» e ha ricordato che «la sicurezza energetica è fondamentale per miliardi di persone in tutto il mondo».

L'Arabia Saudita cerca di diversificare la sua economia dipendente dal petrolio, con il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano del regno, che investe in vari settori a livello nazionale e globale.

A febbraio, il regno ha «trasferito» il 4% delle azioni di Aramco al PIF, del valore di 80 miliardi di dollari, un'operazione volta a «sostenere la ristrutturazione dell'economia nazionale».

