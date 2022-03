Lo stagista di Buenos Aires brucia nel PRO: tra le versioni sull'anticipo delle elezioni, vengono profilati cinque candidati alla carica di governatore

Con l'avvicinarsi del 2023, il PRO moltiplica i candidati alla carica di governatore della provincia di Buenos Aires. Il trionfo elettorale di Diego Santilli in un distretto che sembrava essere di proprietà esclusiva del peronismo, curiosamente, non lo ha reso il candidato indiscusso del suo partito a succedere ad Axel Kicillof, ma la strategia concordata dai massimi referenti è chiara: lasciare che tutti escano e girino il territorio e il prescelto sarà quello che sarà meglio installato il prossimo anno tra la leadership e nei sondaggi.

Questa è la stessa posizione condivisa da leader come Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta e Patricia Bullrich. In ogni caso, nessuno immagina che più di un suo candidato si faccia avanti per competere nel PASO contro l'UCR perché le possibilità di vittoria potrebbero essere ridotte. Né è previsto che i partiti interni si terranno in modo che solo un candidato raggiunga le primarie.

«Questo non è il momento delle candidature; la gente punirà chi si affretta mentre ci sono tanti problemi concreti», è l'argomento ripetuto dalla leadership politica, anche se coloro che aspirano a guidare la Provincia devono essere attivi, avvicinarsi ai vicini e negoziare con il capi territoriali. Santilli, in questo senso, corre in vantaggio. Ha il sostegno politico ed economico di Rodríguez Larreta. E se nella campagna elettorale del 2021 ha percorso più di 30.000 chilometri per visitare 98 comuni (cosa che gli ha permesso di vincere nel 72% dei comuni in cui si trovava), il giorno dopo aver vinto le elezioni ha ripreso i suoi tour provinciali e si stima che entro il prossimo agosto avrà completato la sua presenza in tutti i 135 comuni di Buenos Aires.

Ciò che Santilli ha ottenuto è stata un'impresa. Ha vinto alle ultime elezioni con una differenza di 1,3 punti sull'All Front (39,81% contro il 38,53%), ma ha ottenuto qualcosa che non accadeva dal 1983: ha vinto l'intero peronismo unito. Un'analisi più dettagliata dei voti, effettuata dal team santillista, conferma che, anche con 10 punti in meno di partecipazione elettorale, la lista Juntos ha superato di oltre 4 punti lo spazio conquistato nelle elezioni del 2019 . E che il libro paga guidato da Santilli è stato imposto in 109 dei 135 comuni di Buenos Aires, che rappresentano l'80% del totale, e ha persino vinto in 66 più di due anni fa. All'interno di quel plotone, Juntos vinse in 44 comuni peronisti o kirchneristi e in 7 contee di quartiere.

Diego Santilli e Cristian Ritondo, in visita a Mar del Plata, con il sindaco Guillermo Montenegro

Anche, secondo quel rapporto, se le elezioni del 2019 vengono confrontate con quelle del 2021, Together for Change è cresciuto di 4,21 punti nella provincia di Buenos Aires . Con tali risultati, perché Santilli non è il candidato a governatore dell'intero PRO? Può essere, in realtà, ma oggi ci sono differenze che esistono a livello nazionale: è il prescelto di Rodríguez Larreta, non di Bullrich né, per ora, non di Macri. E anche lo stagista provinciale influenza: i sindaci del PRO non hanno un'opinione unanime. Ci sono capi di comunità che cercano di candidarsi o che preferiscono una coppia per competere per il governo. C'è anche chi si oppone allo stile larretista nell'esercito politico a causa del suo «sguardo molto porteño» e della profusione di risorse.

Santilli ha anche aggiunto una certa resistenza nelle ultime settimane per essere diventato il coordinatore del National Board del progetto Larreta Presidente. Alcune persone di Buenos Aires credono che questo compito toglierà tempo da dedicare ai problemi del distretto provinciale. Naturalmente, quella struttura comprende anche Cristian Ritondo, capo del blocco dei deputati PRO, che 24 ore fa ha detto: «Voglio e intendo governare la Provincia», ha detto a Radio Continental.

Santilli e Ritondo si considerano amici, stanno lavorando attivamente per far sì che il capo del governo di Buenos Aires si trasferisca a Casa Rosada e, stranamente, stanno già competendo per diventare il candidato a governatore del PRO, incoraggiato dallo stesso Rodríguez Larreta. Entrambi hanno anche iniziato a visitare insieme alcune città della Provincia. All'inizio del mese erano a Zarate e sabato scorso hanno visitato Mar del Plata e Ayacucho. Il piano è di ripetere queste incursioni congiunte ogni due settimane.

Nel ritondismo dicono che non vogliono alterare il fair game che governa Santilli, ma avvertono che l'ex vice capo di Buenos Aires ha difficoltà perché «raggiunge la cima» alla Provincia mentre il capo dei deputati PRO ha più sostegno nell'interno provinciale. Come alleato tradizionale di María Eugenia Vidal, Ritondo ha ereditato gran parte dei leader allineati con l'ex governatore. E i suoi parenti evidenziano il gran numero di sindaci, legislatori e consiglieri che hanno firmato una lettera da lui promossa in cui, nel criticare l'aumento della ritenuta alla fonte, chiedevano che Kicillof smettesse di essere il «delegato» del governo nazionale.

Patricia Bullrich ha lanciato il suo gruppo di Buenos Aires La Provincial insieme a Javier Iguacel, il suo candidato a governatore

Ci sono 5 deputati nazionali, 2 senatori provinciali, 8 deputati di Buenos Aires, 5 sindaci e un centinaio di consiglieri. Tra i firmatari che il settore Ritondo considera come una dimostrazione della sua forza interna ci sono Alejandro Finocchiaro, ex ministro dell'Istruzione di Cambiemos; i vidalisti Alex Campbell e Walter Lanaro, e capi comunità come Manuel Passaglia (San Nicolás), Sebastián Abella (Campana), Martín Yeza (Pinamar), Lisandro Matzkin (Colonnello Pringles) e Jorge Etcheverry (Lupi).

Nemmeno Patricia Bullrich sta ferma. Vuole sostenere il suo progetto presidenziale con la propria presenza nella provincia decisiva di Buenos Aires. Ecco perché dall'inizio dell'anno ha iniziato tour in diverse città di Buenos Aires, ha rafforzato il compito del deputato nazionale Gerardo Milman, la sua mano destra, come armatore politico nel distretto e martedì scorso ha lanciato a Pilar il gruppo La Provincial, che cerca di espandersi spazio per le organizzazioni civili e che guida Patricia Vasquez, un avvocato che ha lavorato con Bullrich nel Ministero della Sicurezza ed è un riferimento per il PRO nel partito Malvinas Argentinas.

L'evento a cui è stato presentato il gruppo sono stati, tra gli altri, il deputato nazionale Waldo Woff, il consigliere di Tigre Segundo Cernadas, il senatore provinciale Juan Pablo Allan, la deputata di Buenos Aires Florencia Retamoso (moglie di Milman), l'insegnante sindacalista Facundo Lancioni, l'ex deputato nazionale Nicolás Massot e il ballerino Maximiliano Guerra, anche se non è stato un caso che Bullrich sedesse accanto a lui Javier Iguacel, sindaco di Capitan Sarmiento: sarà il suo candidato a governatore.

Anche l'ex ministro dell'Energia di Cambiemos appare, in rappresentanza del bullrichismo, come membro della nuova leadership del PRO di Buenos Aires, che il 13 marzo ha rinnovato le sue autorità grazie a un ampio accordo in cui sono rappresentati tutti i settori interni. Il suo presidente è ancora Jorge Macri, attuale ministro del governo di Buenos Aires, sostenuto da Daniela Reich, senatore di Buenos Aires e moglie del sindaco di Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anche una voce (come Santilli e Ritondo).

I sindaci Néstor Grindetti e Julio Garro, alleati e con i loro piani

Per facilitare la lista delle unità, che ha ceduto la sua posizione di vice presidente è stato il sindaco di Lanús, Néstor Grindetti, un altro importante leader che si unisce alla squadra di candidati a governatore del PRO. Anche se ha detto che «questo non è il momento di parlare di candidature», il capo della comunità ha annunciato che non cercherà la rielezione e inizierà a dare segni della sua nuova sfida: la prossima settimana si recherà a Balcarce e Tres Arroyos come parte del suo piano per visitare una città nel interno provinciale una volta al mese.

Grindetti è alleato del sindaco di La Plata, Julio Garro, che cercherà la sua rielezione nel 2023, e insieme hanno deciso di convertire il gruppo Hacemos, emerso due anni fa a Lanús, in un partito provinciale progettato come una piattaforma che contiene il peronismo non kirchnerista per unirsi Cambiare. Il lancio avverrà tra due settimane nella città di Lobos.

«Stimiamo che oggi ci manchino 5 o 6 punti per vincere le elezioni nella Provincia ed è per questo che vogliamo incorporare l'elettore peronista, non giallo (per il PRO), ma che comunica con noi», dice uno dei suoi promotori. L'altro ideologo di questo esercito politico è Diego Kravetz, capo di stato maggiore di Lanús e futuro candidato sindaco del comune.

Grindetti e Garro, che agiscono in tandem con il loro collega Diego Valenzuela, anche lui con aspirazioni a competere per il governatorato, accettano di prendere le distanze dalla costruzione provinciale di Rodríguez Larreta: credono che il candidato PRO per succedere a Kicillof debba essere un sindaco o , almeno, sono stati uno per capire meglio i problemi di Buenos Aires. Un modo elegante per non essere d'accordo con la figura di Santilli. Criticano anche il fatto che il larretismo fa politica nella Provincia cercando alleati tra i leader che rispondono ai sindaci. È divertente: i tre capi della comunità facevano parte del Grupo Dorrego, che ha sostenuto Jorge Macri come candidato a deputato nazionale per la Provincia nel 2021 e poi si è girato per sostenere Santilli.

Jorge Macri e Horacio Rodriguez Larreta

Sebbene molti lo vedano già come il candidato PRO per succedere a Rodríguez Larreta nella City, Jorge Macri non esclude di contestare la candidatura a governatore. Secondo i suoi principali collaboratori, «la Provincia è il suo luogo naturale» e «continua ad avere molti sostegni nelle città dell'interno di Buenos Aires». Anche così, dicono che l'attuale funzionario di Buenos Aires è a suo agio nella sua posizione nel gabinetto di Buenos Aires e che è ancora prematuro anticipare i suoi passi: Rodríguez Larreta gli ha offerto la posizione chiave di ministro del governo per convincerlo a non competere con Santilli nel 2021, ma anche come gesto verso Mauricio, suo cugino.

Questa danza dei candidati al governatore PRO potrebbe essere definita in anticipo: rimangono versioni forti che il Kirchnerismo cercherebbe di svolgere le elezioni di Buenos Aires nel 2023 per separarle dal giorno delle elezioni presidenziali e quindi cercare di evitare il trascinamento di una possibile sconfitta a livello nazionale. Nelle voci insistenti, Martín Insaurralde sembra lottare per il governatore e Cristina Kirchner, accompagnata da Kicillof, nella lista dei candidati a senatore nazionale per il distretto.

Si parla del mese di aprile per le elezioni anticipate nella provincia di Buenos Aires, anche se la mossa non sarà così semplice: per indire le elezioni basta un decreto del governatore, ma per poterle svolgere dal PASO, ad esempio, è necessaria una legge provinciale. E gli equilibri politici con l'opposizione nella legislatura di Buenos Aires sono pari.

Un'altra enorme incognita è chi sarà il candidato al governatorato dell'UCR. Evolution, il settore di Martín Lousteau, sta promuovendo il deputato ed economista Martín Tetaz, originario di La Plata, per questo incarico. C'è chi guarda a Maximilian Abad, capo del radicalismo provinciale. C'è ancora molta strada da fare fino al 2023 e nella provincia di Buenos Aires, dove vota il 40% dell'elettorato di tutto il Paese, il PRO ha deciso di aspettarlo con una sovrappopolazione di candidati alla carica di governatore.

