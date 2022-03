L'Italia perde Di Lorenzo per il ripescaggio della Coppa del Mondo

Il terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo, infortunato al ginocchio destro, salterà lo spareggio di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022, ha annunciato questa domenica la squadra italiana.

Campione d'Europa lo scorso anno (19 squadre, due gol), Di Lorenzo si è dovuto ritirare sabato dalla partita in cui la sua squadra ha sconfitto l'Udinese (2-1).

Dopo aver subito gli esami medici questa domenica mattina a Firenze, presso il ritrovo della Nazionale, Di Lorenzo «non sarà disponibile per le prossime partite» della nazionale e tornerà a Napoli, ha annunciato la Federazione italiana.

Alessandro Florenzi (Milan), che è nella lista data da Roberto Mancini venerdì, dovrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, anche se non è escluso che l'allenatore convochi un altro giocatore.

Campionessa europea in carica, l'Italia affronterà giovedì a Palermo la Macedonia del Nord nelle semifinali del ripescaggio della Coppa del Mondo e, se vincerà, giocherà la finale contro la vincitrice Portogallo-Turchia il 29 marzo.

I problemi si accumulano per Mancini, che non può contare sulla sua stella Federico Chiesa, infortunato al ginocchio, nel tentativo di qualificare l'Italia al Catar-2022, dopo essere stato il grande assente in Russia-2018.

alu/chc/mcd