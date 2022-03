L'invasione russa dell'Ucraina potrebbe avvicinarsi a una situazione di stallo

Miembros del servicio de las tropas prorrusas en uniformes sin insignias conducen un vehículo blindado con la letra "Z" pintada en él en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. REUTERS/ Alejandro Ermochenko

Il tentativo della Russia di conquistare l'Ucraina potrebbe essere diretto verso una situazione di stallo, poiché pesanti perdite e perdite di attrezzature colpiscono le forze russe che sono impreparate e finora non sono riuscite a raggiungere nessuno dei loro obiettivi iniziali, hanno detto funzionari occidentali ed esperti militari.

Le linee del fronte si sono mosse poco in più di una settimana. I russi vengono uccisi o feriti a una velocità fino a 1.000 al giorno , secondo le stime dell'intelligence occidentale.

Video di carri armati bruciati e convogli abbandonati vengono costantemente trasmessi sugli account dei social media ucraini, insieme a immagini di soldati russi morti, soldati russi che si arrendono, soldati russi affamati che rubano polli agli agricoltori locali e, sempre più, i corpi in frantumi di civili ucraini che vengono uccisi in attacchi missilistici e di artiglieria.

La ferocia dell'assalto russo si è solo intensificata con il rallentamento dei progressi, con la Russia che ha sostituito i duri bombardamenti sulle popolazioni civili con progressi sul campo di battaglia. Gli ucraini che vivono ogni giorno in città circondate, o parzialmente circondate, da truppe russe stanno pagando il prezzo di uno sforzo bellico che ha iniziato ad andare storto nelle prime ore del mattino.

Ma in assenza di progressi sostanziali sul campo e data l'entità delle perdite inflitte ai suoi ranghi, la campagna militare della Russia potrebbe presto diventare insostenibile, con truppe incapaci di andare avanti perché mancano di manodopera, rifornimenti e munizioni sufficienti, dicono analisti e funzionari.

Le prossime due settimane potrebbero essere fondamentali per determinare l'esito dell'intera guerra, dicono. A meno che la Russia non riesca a migliorare rapidamente le sue linee di rifornimento, portare rinforzi e rafforzare il morale in declino delle truppe sul campo, i suoi obiettivi potrebbero diventare impossibili da raggiungere.

«Non credo che le forze ucraine possano cacciare le forze russe dall'Ucraina, ma non credo che nemmeno le forze russe possano prendere molto di più dall'Ucraina», ha detto Rob Lee, un ex marine statunitense che ora è un membro anziano del Foreign Policy Research Institute.

Una valutazione condotta sabato dall'Institute for the Study of War (ISW) è andata oltre. «Le forze ucraine hanno sconfitto la campagna iniziale di questa guerra», ha detto. Il conflitto, ha detto, ha ormai raggiunto «una situazione di stallo».

Gli eventi sul campo di battaglia potrebbero ancora inclinarsi in una direzione diversa: ad esempio, se i russi riusciranno a catturare la città assediata e disperata di Mariupol, liberando le loro forze per rafforzare la loro offensiva altrove.

Ma in un articolo ampiamente condiviso questa settimana, un generale americano in pensione e uno studioso militare europeo sostengono che la forza russa è vicina a raggiungere quello che gli strateghi militari chiamano il «punto più alto» della sua offensiva, il che significa che avrà raggiunto i limiti della sua capacità di condurre la guerra che ha ha deciso di continuare.

«La guerra di conquista russa in Ucraina sta entrando in una fase critica; una corsa per raggiungere il culmine della capacità offensiva della Russia e della capacità difensiva dell'Ucraina», hanno scritto il tenente generale in pensione Ben Hodges e Julian Lindley-French, che presiede Alphen, un think tank nei Paesi Bassi. Sostengono uno sforzo sostenuto da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati per fornire forniture militari all'Ucraina nella speranza che le forze ucraine possano approfittare di questa «finestra di opportunità» per assicurarsi concessioni al tavolo dei negoziati.

«Penso che la Russia non abbia il tempo, la forza lavoro o le munizioni per sostenere ciò che sta facendo ora», ha detto Hodges, che ora lavora presso il Center for European Policy Analysis di Washington, in un'intervista. La valutazione ipotizza, dice, che l'Occidente continui ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, permettendo alle forze ucraine di tenere il passo con la loro resistenza.

L'esercito russo ha ancora una schiacciante superiorità in termini di numero e equipaggiamento rispetto all'esercito ucraino più piccolo e meno armato. La Russia potrebbe ancora cambiare la lotta se fosse in grado di ricostituire il suo lavoro e le sue forniture, ha avvertito Lindley-French.

«Sarebbe un grosso errore pensare che la Russia non possa sostenere questa guerra», ha detto. «Ora non possono, ma potrebbero aggiustarlo» modificando le tattiche e introducendo rinforzi.

Tuttavia, ha aggiunto, «a meno che i russi non riescano davvero a migliorare il loro gioco e iniziare a ruotare le formazioni [truppe] in prima linea, questa particolare forza deve affrontare un problema».

I funzionari statunitensi si rifiutano di fare previsioni pubbliche sul corso della guerra, ma affermano che ci sono chiare indicazioni che i russi stanno lottando per mantenere le forze esistenti che hanno e stanno lottando per trovare rinforzi e risolvere le loro difficoltà logistiche.

I soldati ucraini camminano accanto a un veicolo danneggiato, sul luogo di un combattimento con le truppe russe, dopo che la Russia ha lanciato un'importante operazione militare contro l'Ucraina, a Kiev, in Ucraina. 26 febbraio 2022. Reuters/Valentyn Ogirenko

Chiamate alla Cina per l'assistenza militare, un tentativo finora fallito di reclutare siriani e parlare di portare rinforzi da altre parti della Russia e dal territorio separatista dell'Ossezia del Sud in Georgia non hanno ancora prodotto prove che nuove truppe siano in arrivo.

«Il fatto stesso che stiano parlando di rifornimento e risorse ti dice che stanno iniziando a preoccuparsi», ha detto un alto funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di questioni delicate.

«È abbastanza straordinario, dopo tre settimane, hanno ancora gli stessi problemi logistici e di sostegno e stanno valutando ulteriori modi per superare questa carenza dall'esterno dell'Ucraina», ha aggiunto il funzionario.

Le truppe russe che inizialmente hanno fatto irruzione in Ucraina da almeno quattro direzioni si aspettavano di essere ricevute come liberatori e non erano pronte per una lunga lotta, dicono funzionari ed esperti. Invece, i russi hanno incontrato una feroce resistenza e ora sono sparsi su più fronti, impantanati in assedi ad alta intensità di manodopera e senza linee di rifornimento precedentemente pianificate per sostenere una guerra prolungata, dicono funzionari ed esperti.

La mappa attuale del campo di battaglia indica la portata delle difficoltà, ha detto Lee.

Era chiaro dal modo in cui le forze russe si muovevano nelle prime ore della guerra, ha detto, che i loro obiettivi chiave erano conquistare Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, unire la regione occupata del Donbas con la città portuale di Odessa lungo l'Ucraina meridionale e, soprattutto, catturare la capitale Kiev con un un fulmine avanza da nord.

Più di tre settimane dopo, le truppe russe non hanno ancora raggiunto nessuno di questi obiettivi.

Non sono riusciti a circondare completamente la città nord-orientale di Kharkiv, nonostante si trovi a poche miglia dal confine russo. La sua spinta a conquistare la città portuale di Odessa è stata fermata dalla feroce resistenza ucraina alle porte di Mykolaiv. Il suo sforzo per unire il territorio annesso alla Russia della Crimea è stato travolto dal sempre più sanguinoso assedio a Mariupol.

I russi stanno facendo progressi nell'est, nelle province di Luhansk e Donetsk, che la Russia ha riconosciuto come repubbliche indipendenti alla vigilia della guerra e che sono state parzialmente occupate dalle forze sostenute dalla Russia dal 2014. Ma questi progressi non sono all'altezza dell'ambizioso obiettivo iniziale dell'invasione.

Il corpo di un militare russo si trova vicino a veicoli militari russi distrutti sul ciglio della strada alla periferia di Kharkiv il 26 febbraio 2022, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. - Le forze ucraine hanno respinto un attacco russo a Kiev ma «gruppi di sabotaggio» si sono infiltrati nella capitale, hanno detto i funzionari a febbraio 26, poiché l'Ucraina ha riportato 198 morti tra civili, compresi i bambini, in seguito all'invasione della Russia. Un ribelle presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso che il suo paese filo-occidentale non avrebbe mai ceduto al Cremlino anche se la Russia ha detto di aver sparato missili da crociera contro obiettivi militari. (Foto di Sergey BOBOK /AFP)

Le speranze dei russi di circondare Kiev, figuriamoci catturarla, stanno cominciando a svanire, ha detto Lee. Le forze russe rimangono intrappolate a circa 15 miglia dalla città, e sebbene i funzionari statunitensi affermino che la Russia sta spostando le forze posteriori in avanti in previsione di un nuovo slancio nella capitale, la linea del fronte non si è mossa.

Nel frattempo, i russi stanno morendo a un ritmo sempre più insostenibile, ha detto Lee. Anche se la Russia ha ancora vaste riserve di manodopera, ha già impegnato la maggior parte delle sue forze pronte al combattimento, ed è quasi certo che sopportano il peso delle vittime, ha detto.

Non ci sono vittime confermate e la Russia non ha aggiornato il bilancio delle 498 vittime annunciato una settimana dopo l'inizio della guerra. Ma dei 168 gruppi tattici di battaglioni dell'esercito russo, 120 stanno già combattendo sul terreno, che rappresenta circa 100.000 soldati sui 190.000 totali inviati in Ucraina. Ciò significa che la Russia ha già impegnato il 75% della sua forza pronta al combattimento, dicono i funzionari statunitensi.

Le stime dell'intelligence occidentale dicono che almeno 7.000 russi sono probabilmente stati uccisi e ben 20.000 feriti, e supponendo che le forze di combattimento siano le più colpite, ciò potrebbe significare che fino a un terzo della forza di combattimento principale è ora fuori combattimento, ha detto Lee.

«Questa è una grande perdita, e non può essere facilmente sostituita», ha detto. La Russia potrebbe far entrare nuove reclute o chiamare più riservisti, ma questo diluirà le capacità della forza in generale, «e questo non è nell'interesse della Russia», ha detto.

Anche le forze ucraine hanno subito vittime, anche se non è noto pubblicamente quante perché non hanno nemmeno pubblicato alcun numero. Più a lungo la guerra continua, più pericolosa sarà anche la sua posizione e maggiori saranno le possibilità che la Russia superi i suoi errori iniziali , ha affermato Jack Watling del Royal United Services Institute di Londra.

Ma, ha osservato, le forze ucraine sembrano rimanere altamente motivate, mentre ci sono chiari segnali che il morale continua a diminuire tra le truppe russe, ha detto. Le forze russe continuano ad arrendersi, abbandonare i loro veicoli e mostrano pochi segni di iniziativa nelle aree che controllano, segnali «che questa non è una forza ben motivata», ha detto.

Con la diminuzione delle capacità offensive della Russia, il rischio di aumentare le vittime civili è alto. È probabile che lo stallo diventi «molto violento e sanguinoso», afferma la valutazione dell'ISW, perché le truppe russe hanno maggiori probabilità di fare affidamento sui bombardamenti delle città per esercitare pressioni.

Ci sono segnali che la Russia sta esaurendo i missili di precisione, affermano i funzionari statunitensi, il che significa che anche le forze russe ricorreranno sempre più all'uso delle cosiddette bombe stupide sganciate indiscriminatamente sulle aree civili nel tentativo di sottometterle.

È improbabile che l'Ucraina abbia la capacità di espellere la Russia dal territorio che ha occupato finora, dicono funzionari e analisti. Ma le attuali difficoltà incontrate dai russi aprono la possibilità che gli ucraini possano almeno combatterli fino a fermarsi, facendo così pressione sulla Russia affinché accetti una soluzione negoziata.

La domanda principale è ora passata da quanto tempo ci vorrebbero i russi per conquistare l'Ucraina a «l'Ucraina può combattere la Russia fino a un punto morto?» , ha detto un funzionario occidentale che ha parlato a condizione di anonimato. «Stanno andando abbastanza bene in questo momento».

«Le prossime due settimane saranno piuttosto decisive», ha detto Watling. La guerra non finirà tra due settimane, ha previsto, e tutti i segnali da Mosca suggeriscono che i russi hanno maggiori probabilità di raddoppiare piuttosto che andare giù, rendendo la guerra più letale per gli ucraini anche se procede a un ritmo più lento.

«Le probabilità sono molto favorevoli ai russi. Questa è la tua guerra da perdere. Il motivo per cui non stanno raggiungendo il loro obiettivo è in gran parte a causa della loro stessa incompetenza, della loro mancanza di coordinamento», ha detto.

«Ciò a cui si riduce davvero è se i russi agiranno insieme».

(c) 2022, Il Washington Post

Continua a leggere:

La Russia ha la metà delle sue riserve di oro e valuta estera bloccate dalle sanzioni internazionali a seguito dell'invasione di Ucraina