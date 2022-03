L'India scende da 2.000 casi di covid per la prima volta da aprile 2020

Nuova Delhi, 20 marzo L'India ha riportato 1.761 nuovi casi di coronavirus domenica, che è il numero più basso dall'aprile 2020, quando il Paese era in stretta reclusione all'inizio della pandemia, una situazione che coincide anche con la rimozione di gran parte delle restrizioni. Dati come quelli di oggi non sono stati registrati in questo Paese di 1,35 miliardi di abitanti da quel rigido confinamento che ha svuotato le popolose strade dei pedoni, paralizzando completamente l'economia indiana, in un momento in cui c'erano tutte le incertezze. Quasi due anni dopo, l'India è ottimista sul fatto che il peggio della pandemia sia già passato, con un indice di positività dello 0,41%, un calo drammatico rispetto al 30 per cento registrato meno di tre mesi fa con più di 300.000 casi al giorno, sebbene le autorità indiane chiedano cautela. Secondo il Ministero della Salute indiano, il 98,7% dei pazienti affetti da coronavirus è completamente guarito e al momento solo 26.240 persone hanno la malattia attiva nel paese, portando il numero totale di casi dall'inizio della pandemia a 43 milioni. Il numero di decessi per coronavirus si è attestato a 516.479 dall'inizio della crisi sanitaria, 127 nelle ultime 24 ore. Il rapido declino dei casi si verifica mentre il tasso di vaccinazione continua ad aumentare con oltre il 60 per cento della sua popolazione completamente vaccinata e un totale di 1,8 miliardi di dosi somministrate a circa 970 milioni di persone. Da mercoledì scorso, i bambini di età compresa tra 12 e 14 anni sono stati inclusi in questo gruppo di popolazione, con 1,7 milioni di adolescenti in questa fascia di età che sono stati vaccinati da allora con la prima dose. Nello specifico, il vaccino rivolto alla popolazione più giovane è Corbevax, sviluppato dal Texas Children's Hospital (USA) e dal Baylor College of Medicine e che viene prodotto nel paese asiatico dalla società indiana Biological-E. Questo quadro generale ha permesso la fine delle restrizioni, dei coprifuoco e delle misure di chiusura imposte a intermittenza nel Paese per due anni, che hanno impedito all'economia indiana di rianimarsi alla velocità prevista. L'India ha anche deciso di riprendere i voli commerciali internazionali da domenica prossima, 27, che consentiranno la rianimazione della sua attività turistica ed economica. Dal 30 gennaio 2020, quando le autorità hanno confermato il primo caso di coronavirus in una persona della città cinese di Wuhan, l'India ha subito tre ondate di infezioni che, nel peggiore dei casi nel maggio 2021, ammontavano a più di 400.000 casi e 4.000 morti al giorno, con ospedali saturi a causa della mancanza di letti e l'ossigeno e i crematori traboccarono.