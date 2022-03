LeBron fa la storia, i Mavericks inciampano e i lupi spazzano

Los Angeles (USA), 20 marzo LeBron James è diventato il secondo capocannoniere nella storia della NBA questo sabato nella stagione regolare in una breve giornata in cui i Dallas Mavericks di Luka Doncic sono inciampati contro i Charlotte Hornets mentre i Minnesota Timberwolves hanno spazzato via i Milwaukee Bucks. WIZARDS 129 - LAKERS 117 LeBron James (36.937 punti in totale) ha superato Karl Malone (36.928 punti) come secondo miglior marcatore nella storia della NBA, una classifica in cui «King James» è già davanti solo a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punti). Il 12 febbraio LeBron è diventato il capocannoniere nella storia della NBA se i punti guadagnati nella stagione regolare si aggiungono a quelli delle partite dei playoff, ma il record ufficiale della NBA tiene conto solo delle partite della stagione regolare. A parte gli impressionanti record di LeBron a 37, i Lakers sono caduti contro i Wizards in una partita vinta con 15 punti nel terzo trimestre. Kristaps Porzingis (27 punti, 16 dei quali nel quarto quarto) è stato fondamentale nella rimonta di alcuni Wizards che hanno reso inutili i 38 punti di LeBron, 10 rimbalzi e 6 assist. Il brasiliano Raul Neto ha giocato 18 minuti con i Wizards in cui ha avuto 5 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. CALABRONI 129 - MAVERICKS 108 I 37 punti di Luka Doncic, che non giocarono nel quarto quarto perché il risultato era già deciso, non furono sufficienti ai Dallas Mavericks per lasciare Charlotte con una vittoria. Per gli Hornets, che hanno segnato 20 su 42 in tre punti, sette giocatori hanno segnato più di 10 punti con Miles Bridges (23 punti, 8 rimbalzi, 3 assist), PJ Washington (21 punti e 3 rimbalzi) e Terry Rozier (18 punti, 6 assist e 6 rimbalzi) come benchmark principali. TIMBERWOLVES 138 - DOLLARI 119 Il domenicano-americano Karl-Anthony Towns aveva 25 punti e 9 rimbalzi nella clamorosa vittoria dei Minnesota Timberwolves, con quattro vittorie consecutive e una delle squadre più alla moda del campionato, su un Milwaukee Bucks dove Giannis Antetokounmpo non ha giocato per dolore al ginocchio. Pat Connaughton, Brook Lopez e Khris Middleton hanno contribuito ciascuno con 15 punti per un Bucks dove il congolesiano-spagnolo Serge Ibaka ha giocato 21 minuti e ha segnato 5 punti e 5 rimbalzi. Patrick Beverley (Wolves) e George Hill (Bucks) sono stati espulsi nel primo quarto per una lotta iniziata con un attrito tra Serge Ibaka e Taurean Prince. CAVALIERS 113 - PISTONI 109 I Detroit Pistons hanno vinto 12 punti nel terzo quarto e hanno avuto un sensazionale Jerami Grant (40 punti), ma alla fine hanno lasciato andare la partita contro i Cleveland Cavaliers. Darius Garland (24 punti e 12 assist) è stato il leader dei Cavaliers che hanno ottenuto due vittorie consecutive e che cercano di assicurarsi il sesto posto in Oriente, l'ultimo nell'accesso diretto ai playoff. CLASSIFICAZIONE Eastern Conference .1. Miami Heat (47) .2. Philadelphia 76ers (43-26 .3. Milwaukee Bucks (44-27) .4. Boston Celtics (43-28) .5. Chicago Bulls (41-29) .6. Categoria: Cleveland Cavaliers (41-30) .7. Toronto Raptors (39) .8. Brooklyn Nets (37) .9. Categoria: Atlanta Hawks (35-35) 10. Charlotte Hornets (35-35) 11. Washington Wizards (30-40) 12. Categoria: New York Knicks (30-40) 13. Indiana Pacers (24-47) 14. Categoria: Detroit Pistons 15. Orlando Magic (18-53) Conferenza Western: .1. Phoenix Suns (57-14) .2. Memphis Grizzlies (48-23) .3. Golden State Warriors (47-23) .4. Utah Jazz (44-26) .5. Dallas Mavericks (43-28) .6. Denver Nuggets (42-29) .7. Minnesota Timberwolves (42-30) .8. Los Angeles Clippers (36-37) .9. Los Angeles Lakers (30-41) 10. Pellicani di New Orleans (29-41) 11. Sant'Antonio Spurs (27-44) 12. Giacche Portland Trail (26-43) 13. Sacramento Kings (25-47) 14. Oklahoma City Thunder (20-50) 15. Houston Rockets (17-53). GIORNO SUCCESSIVO (domenica 20 marzo) Indiana Pacers - Giacche Portland Trail Categoria: Memphis Grizzlies Atlanta Hawks - Pellicani di New Orleans Orlando Magic Sacramento Kings - Phoenix Suns Categoria: New York Knicks Denver Nuggets - Boston Celtics Categoria: Philadelphia 76ers - Toronto Raptors Categoria: Golden State Warriors - San Antonio Spurs.