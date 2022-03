Le morti per frana nelle Ande peruviane salgono a otto

Lima, 20 Mar I soccorritori questo fine settimana hanno trovato i corpi di un bambino di 3 anni e di un uomo di 32 anni tra le macerie delle case distrutte da una frana martedì scorso in una città della provincia di Pataz, nel nord del Perù, portando il numero totale di morti nell'incidente. «Con profondo rammarico voglio riferire che abbiamo recuperato il corpo di un bambino di età inferiore ai 3 anni nella città di Retamas, dove si è verificato uno scivolo collinare pochi giorni fa», ha riferito il ministro della Difesa peruviano José Gavidia. Il ministro ha aggiunto, sul suo account Twitter, che le brigate di soccorso hanno localizzato anche «l'ultima persona scomparsa a Retamas». «Questo è César Lara, 32 anni, il che significa che le 8 persone scomparse sono state trovate per cercare di alleviare il dolore dei loro parenti», ha detto il ministro. Gavidia ha rimarcato che le autorità continueranno a «dare tutto il sostegno alle famiglie colpite da questa tragedia». Martedì scorso, il crollo di una collina ha colpito decine di case nella città mineraria di Retamas, situata a circa 900 chilometri a nord di Lima, nella regione di La Libertad. Da mercoledì, il ministro Gavidia ha riferito che erano dispersi in otto a causa dell'incidente, ma durante i primi giorni le squadre di soccorso sono state in grado di trovare solo quattro corpi, fino a quando questo fine settimana hanno localizzato gli altri. Gavidia ha anche precisato che sette case sono state completamente sepolte da fango e pietre, correggendo i rapporti iniziali che riportavano tra le 60 e le 80 case distrutte. Inoltre, circa 70 persone sono state evacuate per evitare il rischio di un'altra frana, mentre i lavori di soccorso sono stati rilevati da squadre di fuoco specializzate, la polizia nazionale, l'esercito peruviano e i lavoratori delle miniere della zona. Il luogo dell'incidente è stato visitato mercoledì scorso dal presidente Pedro Castillo, che ha parlato con le persone colpite, ha sorvolato l'area e ha riferito sui lavori di emergenza. Il presidente ha annunciato che Retamas sarebbe stata dichiarata zona di emergenza, che è stata confermata poco dopo in una riunione del Consiglio dei ministri, mentre i membri della comunità hanno chiesto maggiori risorse in materia di salute e istruzione, e ha dichiarato che diverse parti del distretto mancano di acqua potabile sicura e servizi igienico-sanitari di base A questo proposito, il Ministero dell'edilizia abitativa, delle costruzioni e dei servizi igienico-sanitari ha indicato che un team di specialisti e tecnici valuta i danni e coordina la cura delle vittime in quella città, situata a più di 7 ore di strada dalla città costiera di Trujillo.