L'Australia vieta l'esportazione di minerali di alluminio in Russia

Sydney, Australia, 20 Mar Il governo australiano ha annunciato domenica un divieto immediato sull"esportazione in Russia di minerali di alluminio, tra cui allumina e bauxite, e si è impegnato a inviare più armi e assistenza umanitaria in Ucraina. Il divieto di esportazione mira a influenzare la produzione di alluminio in Russia, che dipende dall'Australia per il 20 percento della sua allumina, secondo una dichiarazione rilasciata dal primo ministro Scott Morrison, insieme ad altri ministeri. Questo nuovo round di sanzioni contro Mosca arriva dopo che Canberra ha imposto misure venerdì contro l'oligarca Oleg Deripaska, presidente della società russa di alluminio Rusal, che detiene una quota del 20% nella raffineria Queensland Alumina Limited a Gladstone, nell'Australia orientale. La scorsa settimana, il gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto, il partner di maggioranza della raffineria, si è impegnato a tagliare tutti i legami commerciali con le società russe. Morrison ha detto che il suo governo sta lavorando con i partner internazionali per «mettere il massimo costo, la massima pressione sul regime di (il presidente russo Vladimir) Putin per ritirarsi dall'Ucraina», riferendosi all'invasione delle truppe russe che ha portato a una guerra nel paese europeo. Il presidente ha anche annunciato la spedizione in Ucraina di 70.000 tonnellate di carbone termico e un aumento di 30 milioni di dollari australiani (22,3 milioni di dollari USA o 20,1 milioni di euro) per l'assistenza umanitaria. Il paese oceanico aumenterà anche il suo contributo di materiali di assistenza militare difensiva all'Ucraina, comprese munizioni e giubbotti antiproiettile, pari a 21 milioni di dollari australiani (15,6 milioni di dollari USA o 14,1 milioni di euro). L'Australia, che ha già inviato aiuti letali e umanitari all'Ucraina, ha imposto sanzioni contro 33 entità, tra cui la maggior parte del settore bancario russo e tutte le entità responsabili del debito sovrano, e ha vietato i viaggi per circa 443 persone, tra cui il presidente Putin e altri alti comandanti russi e oligarchi, nonché membri dell'esecutivo e delle forze armate della Bielorussia. CAPO aus-nc/ics