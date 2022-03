La Russia dà l'ultimatum alle forze ucraine per lasciare Mariupol domani

Mosca, 20 marzo La Russia ha invitato le forze ucraine questa domenica a lasciare la città di Mariupol, nel sud-est dell"Ucraina, lunedì, prima di mezzogiorno. «In tal caso, la partenza organizzata dalla città avverrà come segue: da 10 a 12 ore tutte le unità armate ucraine e mercenari stranieri senza armi e munizioni (saranno in grado di lasciare la città) per un percorso concordato con l'Ucraina», ha detto Mikhail Mizintsev, capo della Difesa nazionale russa Centro di controllo. Mizintsev ha accusato i «nazionalisti» ucraini di aver scatenato «caos» e «terrore» a Mariupol e di aver causato una grave catastrofe umanitaria nella città. Il comandante militare ha dichiarato che le forze russe non hanno usato armi pesanti in città e nemmeno le milizie filo-russe a Donetsk hanno combattuto con l'esercito russo. Allo stesso tempo, ha assicurato che le forze ucraine che deporranno le armi saranno in grado di lasciare Mariupol «in sicurezza e senza che le loro vite siano in pericolo». Da mezzogiorno, i convogli umanitari potranno entrare in città con cibo, medicine e beni di prima necessità sia da Kiev che da territori dell'est del Paese, che non sono sotto il loro controllo. Allo stesso tempo, Mizintsev ha invitato le organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU e la Croce Rossa, a inviare i loro rappresentanti in città per supervisionare le evacuazioni dei civili. Ha insistito sul fatto che la gente del posto può scegliere liberamente qualsiasi corridoio umanitario, offerto sia dalla Russia che dall'Ucraina, o rimanere in città. Il governo ucraino ha ammesso due giorni fa di non avere attualmente alcuna possibilità di inviare rinforzi militari a Mariupol. Olexii Arestovich, consigliere del presidente Volodomir Zelensky, ha affermato che le forze più vicine sono a più di 100 chilometri di distanza o sono già coinvolte in altri combattimenti. «Al momento non esiste una soluzione militare per Mariupol. Non è solo la mia opinione, è anche l'opinione dei militari», ha detto.Efe mos/mmg