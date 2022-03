Ipotesi su una guerra quasi prevista

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

Stiamo assistendo con orrore all'invasione russa dell'Ucraina, che quasi tutti condannano per l'alto costo della vita e la sofferenza umana. Non c'è una risposta unanime sulle cause che avrebbero potuto intensificare il conflitto iniziato nel 2014, a questi livelli di barbarie e crisi umanitaria. Menziona i fallimenti della diplomazia, gli errori nei piani strategici dei poteri, i fallimenti nella valutazione della situazione particolare o globale e le follie personali di personaggi sinistri. Escludo quest'ultimo, dato che non ci sono più «dittatori di una sola persona» nelle grandi potenze, ma i maggiori della pianificazione strategica, con un forte potere politico interno . La diplomazia è stata troppo leggera nella sua analisi, ma non spiega nemmeno il caso. Diamo un'occhiata alle altre due ipotesi.

Faccio appello a un primo riferimento storico. Si basa sulle misure adottate durante le amministrazioni di Jimmy Carter e Ronald Reagan durante gli anni '80 per affrontare l'URSS, facendo appello a un forte impegno nella difesa degli Stati Uniti con il lancio della Strategic Defense Initiative (SDI, nota anche come Star Wars), il dispiegamento di missili con armi in Europa, assistenza alla resistenza antisovietica (i talebani) in Afghanistan, intensificazione della retorica antisovietica (il cosiddetto impero del male) e sostegno ai dissidenti nell'URSS e nei suoi stati satellite. Ciò riuscì a «sottolineare» la realtà sovietica e costrinse Mosca a occuparsi della questione in via prioritaria, spendendo enormi e scarse risorse economiche e dirottando la sua attenzione politica al suo interno . Alla fine del processo, sotto la nuova guida di Michael Gorbaciov, le forze sovietiche si ritirarono, prima dall'Afghanistan e poi dall'Europa orientale, allo stesso tempo fu concordato di ridurre il nucleare strategico, altre armi ed eliminare i missili terrestri a raggio intermedio.

Vladimir Putin, Presidente della Russia

Queste misure statunitensi, note come «strategie di applicazione dei costi», sono state inizialmente concepite in modo difensivo contro l'URSS, che sembrava ancora forte e in espansione. Ma un'altra era la realtà, come si è scoperto dopo la sua implosione. Da allora c'è stata la massima usata nella geopolitica, «la Russia non è mai così forte o debole come sembra» . La Russia di oggi è più debole dell'ex Unione Sovietica; ha metà della popolazione, sebbene sia più omogenea; il suo territorio è più compatto e la sua economia è più aperta e non domina nessun impero straniero. Tuttavia, il potere dell'attuale governo russo, guidato da Vladimir Putin, non è così fragile come si dice nei media occidentali . Né la Russia è l'avversario più importante degli Stati Uniti oggi. La Russia non può permettersi di competere testa a testa con gli Stati Uniti, mentre la Cina può farlo, con forza crescente. Ecco perché le politiche che gli Stati Uniti potrebbero attuare per «stressare» la Russia, potrebbero provocare risposte cinesi che, a loro volta, potrebbero «stressare» gli Stati Uniti. Ciò introduce nuove complessità in ogni tentativo di progettare strategie simili a quelle degli anni '80, di imporre costi economici aggiuntivi alla Russia, al fine di testarne la capacità, la volontà e la legittimità. Va inoltre considerato che alcune misure interesserebbero alleati e partner statunitensi. Ad esempio, l'aumento del costo del gas per la Germania diminuirebbe la sua competitività industriale.

La maggiore vulnerabilità della Russia è la sua economia, che è relativamente piccola e fortemente dipendente dalle esportazioni di energia. La più grande ansia dei leader russi deriva dalla stabilità e dalla durabilità dell'attuale regime, che ha adottato una forma autoritaria e capitalista, ma con un'alta partecipazione dello Stato nelle sue decisioni strategiche e tradizionalista nei suoi costumi culturali e religiosi. I maggiori punti di forza della Russia risiedono nelle sfere della guerra militare e dell'informazione. La Russia ha schierato sistemi di difesa aerea, artiglieria e missili altamente avanzati e ha anche applicato nuove tecnologie informatiche (intelligenza artificiale, big data e altri) a vecchie tecniche di disinformazione, sovversione e destabilizzazione.

Pertanto, le misure più studiate dagli Stati Uniti per «sottolineare» la Russia sono quelle che affrontano direttamente queste vulnerabilità, ansie e punti di forza, sfruttando le aree di debolezza e minando gli attuali vantaggi della Russia.

Gli Stati Uniti hanno ampliato la loro produzione di energia (gas e petrolio) per decenni per non dipendere dagli alti e bassi del Medio Oriente e come arma di negoziazione globale, per competere con la Russia, rendendo non così facile per la Russia utilizzare il suo vantaggio strategico rispetto al fabbisogno energetico europeo. Ciò massimizzerebbe la pressione sui proventi delle esportazioni della Russia e, quindi, sui suoi bilanci nazionali e della difesa. Le sanzioni economiche possono anche limitare il potenziale economico della Russia. Tuttavia, per essere efficaci, devono essere multilaterali, coinvolgendo (almeno) l'Unione europea, che è il principale cliente della Russia e la principale fonte di tecnologia e capitale, più grande sotto tutti questi aspetti rispetto agli Stati Uniti.

Mettere in discussione la legittimità del regime russo, sminuire la sua reputazione in patria e all'estero e sostenere apertamente il cambiamento democratico probabilmente non scuoterà le fondamenta dello Stato russo, ma potrebbe bastare a garantire una forma di distensione reciproca nell'area della guerra dell'informazione. Questo punto è di grande interesse per i governi europei filo-globalisti, abbastanza ipocriti rispetto al comportamento russo in Ucraina o Siria, ma molto più preoccupati per le alternative politiche interne, nazionaliste, populiste o di destra, che sono cresciute nell'ultimo decennio e che mostrano qualche punto di contatto con la politica culturale della Russia. L'unanimità della stampa «occidentale» nel mostrare un volto particolare di Putin e del suo ambiente lo dimostra .

Sarà molto difficile per gli Stati Uniti aumentare i costi economici di Mosca in relazione ai suoi impegni militari esterni perché la maggior parte di questi si trova in aree adiacenti alla Russia e sono popolate da popolazioni relativamente filo-russe. La geografia concede alla Russia il predominio dell'escalation, il che significa che qualsiasi sforzo per promuovere una maggiore resistenza locale potrebbe affrontare un grave rifiuto, costoso per gli Stati Uniti in termini di prestigio e per i suoi alleati locali in vite e territori. L'aumento delle armi e dei consigli statunitensi all'esercito ucraino è stata la più visibile delle alternative geopolitiche considerate, ma qualcosa non è andato bene e il conflitto si è intensificato sorprendentemente.

Il conflitto in Ucraina continua. (Foto AP/Andrew Marienko)

La Russia non cerca la parità con gli Stati Uniti in tutto lo spettro militare. I progressi degli Stati Uniti nei campi di superiorità esistenti potrebbero avere poca risposta russa. Ad esempio, la Russia non sfiderà il dominio degli Stati Uniti sugli oceani del mondo. Ma la Russia è «preoccupata» dalle minacce di limitare il suo accesso marittimo nell'Artico, nel Baltico e nel Mar Nero . Le potenziali misure statunitensi includono il pattugliamento più frequente dei sottomarini nucleari vicino alle basi artiche e il dispiegamento di missili da crociera contro navi terrestri e/o lanciate dall'aria vicino alla costa del Mar Nero. È probabile che la Russia si senta in dovere di eguagliare qualsiasi aumento delle capacità nucleari strategiche degli Stati Uniti. Entrare in una simile corsa agli armamenti sarebbe troppo rischioso per tutti. Inoltre, l'espansione della difesa missilistica balistica degli Stati Uniti sarà probabilmente più costosa per gli Stati Uniti rispetto alla probabile risposta russa, che sarebbe quella di aumentare il numero di missili e testate.

Una prima ipotesi per spiegare l'escalation militare sarebbe che, dopo che la NATO aveva schierato nuovi sistemi d'arma in paesi vicini alla Russia, e in particolare in Ucraina, non avrebbero potuto apprezzare correttamente il possibile dispiegamento militare russo, occupando l'Ucraina. Qualcosa di strano per l'esperienza americana.

Un'altra ipotesi è che i piani strategici della NATO avessero contemplato la possibilità di una tale reazione militare e cercassero di indurla, di avviare la «strategia di imposizione dei costi» e quindi concentrarsi sulle debolezze economiche russe e sul raggiungimento della diffamazione di Putin e ancora di più, raggiungere l'unificazione di tutta l'Europa sotto un unico criterio di cultura del «mondo occidentale», bloccando la possibilità di un'Europa più indipendente e negoziando con la Russia . Da parte russa, è chiaro che ci sono stati errori nel valutare la situazione politica e militare delle forze ucraine e di un maggiore rifiuto di quella prevista da parte della loro popolazione.

Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti

All'interno degli Stati Uniti ci sono molti settori che hanno criticato il fatto che Biden diventasse un «guerriero», il che è molto declamativo, senza rischiare nulla, né contribuire con armi decisive o militari proprie nella competizione reale. Kissinger nel 2014 o il noto politologo John Mearsheimer hanno affermato che la migliore strategia per gli Stati Uniti è concentrarsi sulla Cina e lavorare per creare relazioni amichevoli con i russi, per averli a favore. «Con le nostre politiche sbagliate nell'Europa orientale stiamo portando i russi tra le braccia dei cinesi, violando la politica di equilibrio del potere».

I beneficiari teorici, materiali o ideologici, dell'escalation della guerra, sembrano voler ri-rafforzare un unipolarismo finanziario globale, senza un centro materiale, ma ideologicamente focalizzato sulla modalità culturale del «mondo occidentale», con il sostegno della NATO/CIA, che sostiene tecnologie avanzate sviluppo industriale e guida «Military Industrial Complex» degli Stati Uniti e dell'Europa. È sorprendente che già nel 2019, la Gran Bretagna abbia spinto un aumento fino al 40% del limite delle testate nucleari Trident (dagli attuali 180 a 260), nascondendosi dietro una «sfida sistemica» alla sicurezza economica, alla prosperità e ai principi e valori che il Regno Unito rappresenta, e per sottolineare, come già nel 2019, che il principale rischio di confronto oggi viene dalla Russia. Troppa anticipazione o programmazione strategica pianificata per ripristinare un ordine mondiale dal «mondo occidentale».

La Merkel ha prontamente proposto una «alleanza di multipolaristi». Ma le differenze tra Berlino e Parigi mostrano che metterle in pratica è molto difficile, anche se un sondaggio della Fondazione Friedrich Ebert, (della SPD), rivela che il 42% dei francesi e il 59% dei tedeschi chiedono la neutralità internazionale ai loro governi . Il cinquanta per cento dei francesi e il 65 per cento dei tedeschi respingono l'intervento delle loro forze armate nei combattimenti militari. Il multipolarismo è ovviamente sostenuto da un'Europa indipendente, dalla Russia, dalla Cina e da altre potenze regionali. Ma purtroppo il confronto non si ferma e continua a sacrificare troppe vittime umane, come in tutte le guerre.

