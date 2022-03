Invasione dell'Ucraina LIVE: le truppe del Cremlino hanno evacuato i residenti di Mariupol contro la loro volontà in territorio russo

Quasi un mese dopo l'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha stimato che ci sono circa 850 civili uccisi e 1.400 feriti nel Paese a causa dei violenti attacchi delle truppe di Mosca.

Con l'aumentare della pressione internazionale contro il Cremlino, il governo di Zelensky ha chiesto alla Cina di unirsi all'Occidente nel condannare la «barbarie russa», dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito Pechino delle conseguenze se avesse sostenuto l'attacco di Mosca al paese.

I combattimenti sono sempre più duri in territorio ucraino. La Russia ha accettato di aver usato missili ipersonici durante i suoi attacchi e le forze armate ucraine affermano di aver distrutto, nel corso degli scontri, circa 95 aerei russi, 115 elicotteri, 72 sistemi di lancio missilistico e 44 sistemi di difesa aerea.

Successivamente, minuto per minuto dell'invasione russa: (ora ucraina, GMT+2):

Domenica 20 marzo:

4:30: Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, e il suo omologo indiano, Narendra Modi, questo fine settimana hanno chiesto la «cessazione immediata della violenza» in Ucraina dopo l'invasione russa, dopo aver tenuto una conversazione in un vertice a Nuova Delhi.

Kishida e Modi hanno sottolineato l'importanza della sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina e si sono impegnati ad agire per affrontare la crisi umanitaria che l'Ucraina sta affrontando, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il loro incontro.

«Entrambi i leader hanno convenuto che non c'è altra opzione se non la via del dialogo e della diplomazia» per la risoluzione del conflitto», ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri indiano Harsh Vardhan Shringla.

«Sia io che il Primo Ministro Modi abbiamo confermato che abbiamo bisogno di una risoluzione pacifica sulla base del diritto internazionale (...) Il Giappone, insieme all'India, continuerà a cercare di porre fine alla guerra e continuerà a sostenere l'Ucraina e i paesi vicini», ha spiegato Modi.

India e Giappone, insieme a Stati Uniti e Australia, fanno parte del Quadrilateral Security Dialogue, che è visto come un baluardo regionale contro la crescente assertività della Cina.

4:00: Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato la sospensione dell'attività di dieci partiti di opposizione per la durata della legge marziale, data l'escalation dell'invasione e i legami di alcuni di loro con la Russia.

«Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ha deciso, data la guerra su larga scala e i legami di alcune strutture politiche con questo stato (Russia), di sospendere qualsiasi attività di un certo numero di partiti politici durante il periodo della legge marziale», ha spiegato Zelensky in un video trasmesso nelle prime ore del mattino su ufficiale canali governativi ucraini.

In particolare, i partiti la cui attività è stata sospesa sono «Piattaforma di opposizione - Per la vita», «Partito della sharia», «Nostro», «Opposizione di sinistra», «Unione delle forze di sinistra», «Stato», «Partito socialista progressista dell'Ucraina», «Partito socialista», «Socialisti» e «Blocco di Vladimir Baldo».

3:15: Il capo del dipartimento investigativo della direzione generale della polizia nazionale ucraina a Kharkiv, Sergei Bolvinov, ha riferito che 266 civili sono morti in questa regione ucraina dall'inizio della guerra il 24 febbraio.

Tra i civili morti per i bombardamenti delle truppe russe ci sono 14 bambini, secondo Bolvinov in un comunicato condiviso sul suo account Facebook, che ha anche annunciato tre morti nelle ultime 24 ore.

Kharkiv, una città nel nord-est dell'Ucraina con una popolazione di 1,5 milioni di abitanti prima dell'invasione russa dell'Ucraina, è assediata dalle truppe russe. Inoltre, questo sabato la città è stata bombardata e diversi edifici residenziali sono stati colpiti da missili, secondo l'agenzia ucraina Unian.

2:30 Il presidente svizzero Ignazio Cassis ha assicurato che la Svizzera «è pronta» a diventare un mediatore nella risoluzione del conflitto in Ucraina e ha annunciato la sua disponibilità a organizzare negoziati tra Kiev e Mosca.

«La Svizzera combina la neutralità con una tradizione umanitaria (...) È un piccolo paese che è fermamente impegnato per la libertà. (Svizzera) è pronta a svolgere un ruolo di mediatore dietro le quinte o per ospitare i negoziati», ha detto il presidente svizzero in una manifestazione a Berna a sostegno dell'Ucraina, secondo RTS.

All'evento, a cui ha partecipato virtualmente il presidente ucraino Volodymir Zelensky, il presidente svizzero ha espresso la sua «speranza» che le armi «vengano rapidamente messe a tacere» e ha inviato un messaggio di benvenuto agli ucraini che hanno trovato rifugio in Svizzera, come riportato da «24 heures».

2:00: Il consiglio comunale di Mariupol ha denunciato che le truppe russe stanno evacuando i residenti della città nel territorio russo contro la loro volontà.

Lo ha spiegato il consiglio comunale della città assediata dalle truppe russe in una dichiarazione su Telegram, dove spiega che «diverse migliaia di residenti» sono stati deportati in Russia. Secondo la dichiarazione, le truppe russe si sarebbero rifugiate in un club sportivo dove più di mille persone (per lo più donne e bambini) si nascondevano dal costante bombardamento.

Per questo motivo, e per impedire all'esercito russo di «usare» i luoghi affollati per «rapire» un residente della città di Mariupol, le truppe ucraine si sarebbero ritirate «da queste aree», secondo le autorità ucraine.

«È noto che i residenti catturati di Mariupol sono stati portati nei campi di filtraggio, dove gli occupanti hanno controllato i telefoni e i documenti delle persone . Dopo l'ispezione, alcuni residenti di Mariupol sono stati reindirizzati verso città remote della Russia, sebbene il destino del resto sia sconosciuto», si legge nel testo.

1:20: Almeno 6.623 persone sono state evacuate sabato attraverso i corridoi umanitari delle città ucraine assediate, secondo Kyrylo Tymoshenko, un alto funzionario dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky.

Tymoshenko ha detto che 4.128 persone, tra cui 1.172 bambini, sono state evacuate da Mariupol a Zaporizhzhia.

Nella regione di Kiev, 1.820 persone sono state evacuate dalle città più piccole — tra cui Bucha, Bilohorodka, Piskivka e Horenychi — e sono state trasferite nella capitale ucraina, Kiev, ha detto.

Altrove in Ucraina, 675 persone sono state evacuate dalla regione di Luhansk, ha detto Tymoshenko.

00:05: Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rivolto questo sabato a migliaia di manifestanti per la pace riuniti a Berna e ha invitato gli svizzeri Governo per impadronirsi dei conti degli oligarchi russi.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky parla a una manifestazione contro la guerra a Berna, in Svizzera (Reuters/Arnd Wiegmann)

«Anche questa è una battaglia contro il male», ha detto Zelensky in videoconferenza via un interprete dietro un tavolo e indossando la sua già tipica camicia verde. La richiesta di sequestrare i conti degli oligarchi è stata accolta con un applauso.

I manifestanti si sono riuniti davanti al palazzo del parlamento svizzero portando bandiere ucraine per denunciare l'invasione russa iniziata il 24 febbraio.

Novità in fase di sviluppo...

