In mezzo ai dubbi, decolla il nuovo aeroporto di Città del Messico

Tre settimane dopo aver presentato un referendum di richiamo, il presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurerà lunedì il nuovo aeroporto di Città del Messico, un'opera di punta del governo che ha dubbi sulla sua redditività operativa e finanziaria.

Il terminal, costruito dall'esercito presso la base aerea di Santa Lucia, a Zumpango (stato del Messico), cerca di alleviare la saturazione dell'aeroporto Benito Juárez, che nel 2021 ha mosso 36 milioni di passeggeri e nel 2019 un record di 50,3 milioni di passeggeri.

Il Felipe Ángeles, dal nome di un soldato della rivoluzione messicana dell'inizio del XX secolo, sostituisce un altro terminal che il governo di Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha costruito nel sobborgo di Texcoco per un costo di 13 miliardi di dollari.

L'investimento finale nel nuovo complesso ammonterà a 74.535 milioni di pesos (3.657 milioni di dollari), secondo il presidente di sinistra, eletto nel 2018 per un mandato di sei anni.

Sarà l'inaugurazione della prima delle sue grandi opere infrastrutturali. Gli altri, nel sud del paese, sono una raffineria nel suo nativo Tabasco; il Treno Maya, un progetto turistico di 1.554 km a cui partecipano anche i militari, e la modernizzazione del corridoio interoceanico di Tehuantepec.

López Obrador, che ha ampliato il ruolo delle Forze Armate in diverse aree, sottolinea che il nuovo aeroporto, a circa 50 km dalla capitale, «non ha avuto sforamenti di costi (...), è moderno ed è stato costruito da ingegneri militari in tempi record, a basso costo e con la tecnologia più avanzata».

- Poche operazioni -

L'inaugurazione avviene in vista della consultazione del 10 aprile, in cui i messicani decideranno se vogliono che il presidente - la cui popolarità è in media del 58% - termini il suo mandato.

Il plebiscito è stato incluso nella Costituzione dalla maggioranza al Congresso, ma l'opposizione lo respinge perché cerca solo di rafforzare López Obrador, che esclude di modificare la legge per attuare la rielezione.

Il nuovo aeroporto inizierà con otto voli giornalieri delle compagnie aeree nazionali Volaris, VivaAerobus e Aeromexico (la più grande del paese che inizialmente aveva rifiutato di partecipare), e la venezuelana Conviasa, l'unica internazionale.

López Obrador ha anche invitato il presidente di Delta ad operare da Santa Lucia.

Il Felipe Ángeles servirà contemporaneamente all'attuale aeroporto e a quello della vicina Toluca, a differenza del progetto Texcoco che avrebbe completamente sostituito Benito Juárez.

Gli analisti del settore come Fernando Gómez ritengono che questo fattore aumenti il rischio di incidenti.

«Avrebbe dovuto assorbire la maggior parte delle operazioni (dell'attuale aeroporto). E se non la maggior parte, una parte importante», dice Gomez all'AFP. Mentre ciò accade, «abbiamo il rischio di un incidente».

Ma le autorità aeroportuali hanno dichiarato al quotidiano Milenio di aver adottato un modello di navigazione che garantisce un'attività simultanea.

Il governo prevede di trasferire il 30% delle operazioni a Santa Lucia in tre anni.

- Retos -

Il lavoro affronta anche sfide ambientali, come il controllo dell'inquinamento e la connettività terrestre, poiché circa 20 milioni di persone vivono a Città del Messico e nella sua area metropolitana.

Il Ministero dell'Ambiente ha avvertito di impatti come la diminuzione del volume e della qualità dell'acqua, la riduzione della flora e la modifica dell'habitat della fauna selvatica, che tuttavia considerava minimi e riparabili.

«A breve termine (la sfida) è l'infrastruttura stradale per accedere e che la capacità è abbastanza grande in modo che quando quella dell'attuale aeroporto viene ridotta, può soddisfare la domanda», afferma il capitano Miguel Valero, ex presidente dell'Associazione dei piloti del Messico.

Il governo ammette che ci vorrà più tempo per arrivare a Santa Lucia, quindi ha promesso di ridurre i tempi per documentare.

Dal punto di vista finanziario, i gestori aeroportuali riconoscono che Felipe Ángeles sarà redditizio solo nel 2026. Nel frattempo, sarà finanziato con risorse pubbliche e verranno applicati sconti per rendere più economico il funzionamento delle aziende.

López Obrador sottolinea che si tratterà di un processo graduale, che andrà di pari passo con la ripresa economica.

L'aeroporto è nato nel bel mezzo di polemiche. Prima di entrare in carica, López Obrador aveva già deciso di annullare il progetto Texcoco dopo una consultazione popolare criticata per non essere rappresentativo, e sostituirlo con quello di Santa Lucia.

Questa decisione è considerata dagli analisti una delle ragioni alla base del freddo rapporto che il governo López Obrador ha avuto con il settore privato.

