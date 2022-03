Il Venezuela saluta la Tunisia nel 66° anniversario della sua indipendenza

Caracas, 20 mar Il governo del Venezuela ha salutato la Tunisia domenica in occasione del 66° anniversario della sua indipendenza dalla Francia. «Rivolgiamo un saluto fraterno al popolo fraterno della Tunisia in occasione del 66° anniversario della loro indipendenza. Il Venezuela esalta le lotte contro il dominio coloniale francese «, ha affermato il ministero degli Esteri del paese caraibico sul suo account Twitter. La Tunisia ottenne l'indipendenza dalla Francia il 20 marzo 1956. L'8 febbraio, Amnesty International (AI) ha denunciato «l'attacco» all'indipendenza della magistratura in Tunisia da parte del Presidente della Repubblica, Kais Said, dopo aver annunciato un imminente decreto per sciogliere il Consiglio superiore della magistratura (CSM), che accusa di corruzione e settarismo politico. Questa misura «rappresenta una seria minaccia per il diritto a un processo equo in Tunisia. Se il presidente emetterà un decreto per sciogliere o sospendere l'istituzione, suonerà come una condanna a morte per l'indipendenza giudiziaria del Paese», ha affermato il direttore regionale di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa, Heba Morayef. Secondo Morayef, da quando lo stato di emergenza è stato decretato il 25 luglio 2021, Said ha smantellato quasi tutti i controlli istituzionali nel Paese e il CSM era rimasto l'ultimo baluardo dell'imparzialità giudiziaria, chiedendo una rettifica di questa misura. Da quando Said ha proclamato lo stato di emergenza il 25 luglio 2021, che includeva la cessazione dell'allora primo ministro Hichem Mechichi e la sospensione dell'Assemblea a tempo indeterminato, ha congelato quasi l'intera Costituzione del 2014 e ha assunto pieni poteri per «riconquistare la pace sociale». Un'iniziativa che è stata descritta dalla maggior parte dei partiti politici come un «colpo di Stato», mentre altri la considerano una «rettifica» della rivoluzione del 2011. CAPO sc/cfa