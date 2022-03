Il governo del Venezuela si congratula con Yulimar Rojas per il suo nuovo record mondiale

Caracas, 20 Mar Il governo del Venezuela si è congratulato con l'atleta venezuelana Yulimar Rojas questa domenica dopo essere stato proclamato per la terza volta campione del mondo nel salto triplo indoor con un nuovo record mondiale di 15.74 metri. «Congratulazioni campione, sei un orgoglio nazionale. Il Venezuela sente la tua felicità e riconosce la tua disciplina e dedizione. Lunga vita a Yulimar Rojas», ha scritto sul suo account Twitter la vicepresidente esecutiva Delcy Rodriguez. Inoltre, il ministro degli Esteri venezuelano Felix Plasencia ha ringraziato Rojas, che vive e si allena a Guadalajara (Spagna), per aver rappresentato «la grandezza delle donne e dei giovani» del paese caraibico. «Record mondiale! Congratulazioni a Yulimar Rojas, tre volte campionessa con questo nuovo salto di 15,74 metri a Belgrado. Grazie per aver rappresentato la grandezza delle donne e dei giovani venezuelani con tanta passione e determinazione. Viva la generazione d'oro!» , ha detto sul social network. La venezuelana Yulimar Rojas ha scritto, all'età di 26 anni, una nuova pagina nella storia dell'atletica leggera proclamandosi per la terza volta campionessa del mondo di salto triplo indoor, un'impresa senza precedenti, con un nuovo record mondiale di 15.74 che la avvicina un po' al suo obiettivo di diventare la prima donna a superare i 16 anni metri. Ha detenuto il record mondiale assoluto con i 15.67 metri che gli hanno dato il titolo olimpico a Tokyo 2020 e il record di pista indoor nei 15.43 che ha raggiunto due anni fa all'incontro di Madrid. È stato accompagnato sul podio dall'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk, che ha polverizzato il suo segno personale nell'ultimo salto con 14.74, e dalla giamaicana Kimberly Williams con 14.59, mentre la Spagnola Ana Peleteiro, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e compagna di allenamento di Yulimar, ha chiuso ottava con 14.30.