Il brasiliano Cardoso vince l'evento più importante del «Andalucía Sunshine Tour»

Cadice (Spagna), 20 Mar Il pilota brasiliano Bernardo Cardoso, sulle spalle di 'Mosito Van Het Hellehof', ha vinto questa domenica nella cittadina di Vejer de la Frontera la vittoria nel Suzuki Grand Prix, l'evento più importante della sesta settimana di gare dell'Andalusia Sunshine Tour' di salto a cavallo. Il test progettato dal leader della pista internazionale venezuelano Leopoldo Palacios è stato molto impegnativo e solo cinque delle cinquanta coppie partecipanti hanno vinto un posto nel tiebreaker, riferisce l'organizzazione. La medaglia d'argento è andata alla britannica Holly Smith e al suo cavallo 'Fruselli', l'ultima squadra a gareggiare nel tiebreaker che stava per strappare la vittoria al brasiliano, anche se alla fine hanno fermato il cronometro in 40,81 secondi, mezzo secondo in più rispetto alla vincitrice. Al terzo posto, la cavaliere irlandese Susan Fitzpatrick ha concluso con il cavallo «Verdict de Kezg». La coppia vincitrice ha gareggiato per la prima volta in un Gran Premio a 4 stelle, dopo la decisione di Cardoso di saltare con «Mosito Van Het Hellehof». L'olimpionico brasiliano ha scommesso su questo cavallo di dieci anni figlio di «Elvis Ter Putte», un discendente diretto del leggendario «Diamant de Semilly» e «Nabab de Revé» da parte di madre. L '"Andalucía Sunshine Tour 2022" affronterà la sua ultima settimana di gare da martedì, come parte di una competizione a cui hanno partecipato 3.500 cavalli e 750 cavalieri di cinquanta nazionalità diverse. Martedì, i giovani cavalli di cinque, sei e sette anni avranno un'ultima possibilità di aggiungere i sette zeri che li qualificherebbero per le finali che si terranno mercoledì prossimo. CAPO 1011383 jsb/sat