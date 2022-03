Il Brasile chiama Felipe, dell'Atlético de Madrid, per il ritiro di Gabriel Magalhaes

Rio de Janeiro, 20 Mar La nazionale brasiliana ha chiamato il difensore Felipe, dell'Atletico Madrid, questa domenica per coprire la perdita di Gabriel Magalhaes, calciatore inglese dell"Arsenal, nelle partite che giocherà contro Bolivia e Cile per le qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Secondo la Confederazione calcistica brasiliana (CBF), all'ultimo minuto il difensore centrale dell'Arsenal ha chiesto di essere escluso dalla chiamata perché si prevede che, durante la prossima settimana, sua moglie partorirà la loro prima figlia. L'allenatore Adenor Leonardo Bacchi «Tite» ha detto di aver capito la situazione e ha chiamato invece Felipe, che sarà atteso lunedì a Granga Comary, il centro di allenamento del Brasile situato a Teresópolis, a 62 chilometri da Rio de Janeiro. La CBF ha anche confermato che per le partite contro Bolivia e Cile l'allenatore non avrà l'attaccante del Leeds United Raphinha, risultato positivo al coronavirus e non potrà recarsi in Brasile. Tite non ha ancora confermato se chiamerà un altro giocatore per riempire il posto vacante aperto da Raphinha, ma nella chiamata ha già forti attaccanti, come Antony (Ájax), Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Rodrygo Goes (Real Madrid) e Vinicius Junior (Real Madrid). Il 24 marzo, la squadra brasiliana ospiterà il Cile allo stadio Maracaná di Rio de Janeiro e cinque giorni dopo visiterà la Bolivia per l'ultima partita delle qualificazioni sudamericane. Canarinha si è già assicurata il biglietto per il Qatar, è il leader imbattuto delle qualificazioni con 39 punti e ha un equilibrio quasi perfetto di dodici vittorie e tre pareggi.