«Ho avuto molte battaglie ma sono ancora vivo», dice Nadal dopo essere andato in finale a Indian Wells

Dopo aver superato un altro esame di tre ore contro il fiorente Carlos Alcaraz, il tennista spagnolo Rafael Nadal è stato felicissimo di aver prolungato la sua striscia di 20 vittorie consecutive sabato e di aver raggiunto la finale di Indian Wells.

La 35enne stella spagnolo ha rotto la resistenza di Alcaraz, 18, con un punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3 in una partita in cui, oltre ai suoi problemi cronici al piede sinistro, ha dovuto essere curato per il fastidio al petto all'inizio del terzo set.

«Penso che non sia niente di importante», ha poi spiegato alla stampa. «Probabilmente è stato a causa del vento e ho fatto delle mosse sbagliate (...) Ma avevo bisogno di chiedere perché mi sentivo abbastanza a disagio».

«Mi dispiace ancora un po', ma mancano molte ore a domani, sono sicuro che non succederà nulla», ha detto Nadal a meno di 20 ore dalla finale di domenica contro l'americano Taylor Fritz (20° ATP).

Dopo un anno segnato dai suoi problemi fisici, Nadal sta vivendo il miglior inizio della sua carriera con tre titoli vinti, tra cui l'Australian Open, con il quale è diventato il tennista maschile con il maggior numero di titoli del Grande Slam (21).

«In termini di stanchezza, mi sento abbastanza bene. Non posso lamentarmi», ha detto.

«Ho avuto un sacco di battaglie dure questa settimana ma sono ancora vivo», ha sottolineato. «Sono in finale e voglio godermi».

Nadal si è sbarazzato degli elogi per il giovane Alcaraz, il nuovo gioiello del tennis spagnolo, che ha detto di avere «tutti gli ingredienti per essere un campione incredibile».

«Non ero più nervoso perché ero un giocatore giovane. L'ho trattato come uno dei primi otto», ha detto.

Nadal si è rammaricato che la partita sia diventata «quasi ingiocabile» quando un forte vento ha fatto irruzione nel secondo set accompagnato dalla sabbia del deserto Indian Wells.

«Il problema nel tennis è che non abbiamo un regolamento per questo. Non ci sono regole per il vento, nessuna che dica che con certe miglia orarie si deve sospendere il match», ha ricordato.

«A volte mi piace giocare con il vento perché è una sfida, come quando gioco a golf, cercare soluzioni in ogni momento», ha ricordato. «Ma non era solo il vento, ho iniziato a sentire la sabbia negli occhi e mi faceva un po' male (...) Per alcune situazioni come una tempesta di sabbia, forse potremmo aggiungerlo al libro delle regole».

Per quanto riguarda il suo rivale in finale, Nadal ha ritenuto che Fritz «stia giocando molto bene».

«Ho guardato un po' della sua partita (semifinale) contro (Andrey) Rublev e lui ha giocato con grande determinazione, molto aggressivo», ha detto.