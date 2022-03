Hamilton: «È stata una gara difficile e abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile»

Scrivere sport, 20 Mar L'inglese Lewis Hamilton (Mercedes), sette volte campione del mondo di Formula Uno, arrivato terzo questa domenica al Gran Premio del Bahrain, ha dichiarato questa domenica sul circuito di Sakhir che è stata «una gara difficile», dalla quale è molto contento perché hanno raggiunto «il miglior risultato possibile». «La prima cosa che voglio dire è tante, tante congratulazioni alla Ferrari, sono molto felice di vederle fare di nuovo bene, perché sono una squadra così storica ed epica», ha spiegato Hamilton, 37 anni, che detiene record storici per 'pole' e vittorie in F 1:103, in entrambi i casi. «Oggi è stata una gara difficile per noi, abbiamo avuto problemi durante gli allenamenti e questo è davvero il miglior risultato che avremmo potuto raggiungere», ha detto l'eccentrico e spettacolare pilota di Stevenage. «Certo è stato un peccato per gli altri due piloti (riferendosi ai due piloti della Red Bull: l'olandese Max Verstappen, ritirato al penultimo giro, e il messicano Sergio Pérez, che ha abbandonato nell'ultimo giro) ma abbiamo fatto del nostro meglio e siamo grati di aver ottenuto questi punti», ha detto. «Sono consapevole che i ragazzi stanno lavorando molto duramente in fabbrica e non sarà un cambiamento rapido, ma siamo stati la migliore squadra unificata per molto tempo, sappiamo tutti che dobbiamo tenere la testa bassa e che dobbiamo continuare a lavorare, perché c'è molta strada da fare», ha spiegato Hamilton dopo il terzo finire in Bahrain. «Dobbiamo ottimizzare i nostri fine settimana e, ad un certo punto, torneremo alla lotta», ha dichiarato il sette volte campione del mondo inglese. CAPO arh/og