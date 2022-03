Guido Bellido: «Sognano di lasciare Pedro Castillo e se osano, sarà la loro tomba»

Guido Bellido ha risposto a coloro che cercavano di lasciare il presidente Pedro Castillo e non ha esitato ad attaccare gli avversari che «sognano» di rimuovere la testa di stato dall'ufficio. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante la chiusura della prima riunione del Commonwealth municipale del Perù.

«Sognano di lasciare Pedro Castillo. Non saranno in grado di farlo e lo diciamo chiaramente, se osano, sarà la loro tomba perché possono pensare che, perché hanno i voti o perché possono comprare un deputato, finisce qui. No, il popolo, il Paese e il mondo capiranno che c'è un prima e un dopo il presidente», ha detto.

Ha anche detto che stanno piazzando trappole, mandando persone come Karelim López a coinvolgerli in atti di corruzione.

«Hanno piazzato trappole, vogliono accerchiare, mandano il loro Karelim López a cercare qualche scappatoia, a voler macchiare il presidente, questo governo, ma non saranno in grado di farlo», ha detto durante la cerimonia di chiusura del primo incontro con le autorità del Commonwealth municipale a Calca, Cusco .

«Portano un giornalista di jam internazionale, un uomo miserabile che non osa scontrarsi con i suoi genitori, a voler maltrattare un presidente della Repubblica. Avrà il suo tempo, il suo tempo per lui di intervistare anche altre persone che dovranno essere ritenute responsabili perché non credo fosse libero per lui molestare, per dire che ha mai pianificato di rinunciare al mare territoriale. Che mascalzoni del genere», ha aggiunto, riferendosi all'intervista che Fernando del Rincón, della CNN en Español, ha fatto a Pedro Castillo nel gennaio di quest'anno.

Ricordiamoci che il 28 marzo, la sessione plenaria del Congresso discuterà la mozione di posto vacante presidenziale a causa dell'incapacità morale permanente contro il presidente Pedro Castillo. Durante questa sessione, il Capo dello Stato può esercitare il suo diritto alla difesa personalmente o tramite un avvocato.

«Voglio ribadire il sostegno politico al Congresso, risponderemo con forza alla portata delle molestie politiche. Siamo nella posizione di discutere e far avanzare il Paese di fronte agli anni di corruzione che si sono verificati», ha detto.

Da parte sua, il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres, ha parlato questo venerdì sui seggi dell'opposizione che guidano il posto vacante contro il presidente Pedro Castillo.

«Coloro che hanno perso in queste elezioni non vogliono riconoscere il governo di (Pedro) Castillo e cercano di svuotarlo a tutti i costi, giorno e notte. Vediamo come esce qualche membro del Congresso e parla solo di posti vacanti «, ha detto il capo del PCM della regione di Cusco.

PEDRO CASTILLO ANNUNCIA L'ASSEMBLEA NAZIONALE IL 26 MARZO

Il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo, ha annunciato che convocherà l'Accordo Nazionale per una sessione per sabato 26 marzo . Attraverso una dichiarazione, il capo dello Stato ha richiesto un incontro del genere appena due giorni prima che il Congresso della Repubblica discutesse la mozione di posto vacante contro di lui.

«Annuncio da questo spazio che sabato 26 marzo effettueremo l'Accordo Nazionale, l'assemblea dell'Accordo Nazionale, e tu sei in modo disciplinato, ordinato e organico invitato a partecipare», ha detto alla cerimonia di chiusura dell'incontro con i comuni municipali a Cusco.

