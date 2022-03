Gajser e Renaux impongono la loro legge nel GP di Patagonia; Prado terzo

Scrittura sportiva, 20 Mar Lo sloveno Tim Gajser (Honda) e il francese Maxime Renaux (Honda) hanno dominato nel terzo round del Campionato del Mondo di Motocross, il GP Patagonia-Argentina, disputato sul Patagonia Race Track di Neuquén, aprendo il comando sullo spagnolo Jorge Prado (GasGas), che ha completato il podio dopo aver firmato due quarti posti Gajser e Renaux hanno condiviso le vittorie sulla pista argentina Villa La Angostura. Il francese ha vinto il primo con una certa dose di fortuna perché ha approfittato di una caduta nel tratto finale del lettone Pauls Jonass e dello sloveno il secondo in modo più autoritario. Dopo il Gran Premio d'Argentina, Gajser, che è già stato tre volte campione del mondo nella categoria regina (2016, 2019 e 2020), guida la classifica generale con 141 punti, 17 in più di Renaux. Prado è terzo con 118. Nel primo turno, una drammatica caduta dello spagnolo Rubén Fernández (Honda), che aveva preso l'iniziativa per iniziare, ha aperto la strada a Jonass, il migliore nelle qualifiche di sabato. Il lettone era sulla via della vittoria, ma un errore lo ha portato a terra quando ha assaporato la vittoria e ha permesso a Renaux, che stava resistendo alle molestie di Gajser, di tagliare il traguardo per primo, davanti allo sloveno, allo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) e de Prado, che ha dovuto lottare duramente per non perdere più terra. Rubén Fernández è stato in grado di tornare in pista dopo la sua caduta e ha raggiunto un più che meritorio quindicesimo posto. Nel secondo turno, quello che è uscito in testa è stato Prado. Il pilota spagnolo, invece, non ha resistito alla spinta di Gajser per un solo giro. Il leader della Coppa del Mondo ha sparato in solitaria verso la sua terza vittoria parziale del corso. Poco dopo anche il Prado è stato superato da Renaux. Il francese aveva molto più ritmo del pilota Lucense, i cui sforzi erano concentrati sul mantenimento del terzo posto con una certa facilità e non permettendo a Jonass e Rubén Fernández di avvicinarsi a lui da dietro, che ha recitato in un intenso combattimento. Il cambio, il pilota spagnolo si è rotto negli ultimi giri ed è arrivato quarto dopo essere stato superato da Fernández, che ha siglato un magnifico terzo posto in questa manica. Un vero traguardo per il debuttante nella massima categoria. È sesto assoluto con 74 punti. Il quarto round della Coppa del Mondo si terrà il 3 aprile, il Gran Premio del Portogallo, ad Agueda. CAPO giapp/ism