Epigmenio Ibarra ha accusato Felipe Calderón di presunta xenofobia: «Essere guatemalteco sarebbe un onore»

Il produttore televisivo Epigmenio Ibarra ha accusato l'ex presidente di presunta xenofobia Felipe Calderón, seguendo il messaggio che il politico del Michoacán gli ha dedicato, dove lo ha nominato «in modo denigratorio» come» Guatemalteco».

Attraverso il suo account ufficiale, il fondatore di Argos Comunicación ha risposto che sarebbe stato un «grande onore» per lui essere originario del Guatemala; tuttavia, ha chiarito che è nato in Messico e che tutti i suoi antenati di sangue provengono dalla Repubblica messicana.

Ha anche chiarito all'ex presidente che, dal suo punto di vista, i confini politici sono intesi solo come punti e trattini sulle mappe. Così ha aggiunto che ammira, rispetta e ama i popoli centroamericani per la storia che condividono con il Messico.

«Essere guatemalteco sarebbe @FelipeCalderón per me un grande onore. Ammiro, amo e rispetto i popoli centroamericani e per me i confini sono punti e trattini su una mappa. Sono messicano di nascita: figlio, nipote, pronipote, pronipote e capanna dei messicani», ha scritto questa domenica 20 marzo.

Il produttore televisivo ha risposto a Felipe Calderón (Foto: Twitter/ @epigmenioibarra)

In un secondo messaggio, si scagliò con più forza contro l'ex amministratore delegato e lo bollò «fascista» per aver usato il popolo di una nazione contro di lui; a questo, assicurò che l'atteggiamento non era solo di Calderón Hinojosa, ma anche quello dei suoi seguaci.

Infine, il giornalista ha anche indicato Felipe Calderón come un presunto promotore dell'odio, soprattutto dopo l'inizio della strategia di sicurezza durante il suo mandato di sei anni, che divenne noto come la guerra alla droga, per il quale Ibarra ha condannato che le sue mani erano macchiate di sangue innocente.

Sui social network, Calderón è stato accusato di presunta xenofobia per aver usato «guatemalteco» in modo «dispregiativo» contro Epigmenio Ibarra (Foto: EFE/Esteban Biba/Archivio)

Le parole forti di Epigmenio Ibarra sono state in risposta al tweet che l'ex presidente ha diffuso sabato scorso, 19 marzo, in cui accusava di un presunto «uso improprio» che è stato dato alle Forze Armate durante il documentario Felipe Ángeles International Airport, un'opera della gente.

In meno di 240 caratteri, Calderón Hinojosa ha risposto al tweet pubblicato dall'ex militante del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) Fernando Belaunzarán, dove ha deriso un frammento della registrazione in cui un generale dell'esercito è stato visto «parlare» con la statua di Felipe Angeles.

In risposta a questo commento, il Michoacán ha assicurato che non era colpa del personale delle Forze Armate, ma dei «capricci del Guatemala», riferendosi agli ordini che Ibarra avrebbe dato durante lo spettacolo.

«Ma non è colpa del generale Vallejo. Prende ordini. Che peccato che usino (e così via) soldati messicani per i capricci guatemaltechi», ha scritto l'ex presidente.

AMLO ha ricevuto Epigmenio Ibarra per parlare del documentario all'aeroporto Felipe Angeles (Foto: Twitter/ @lopezobrador_)

Tuttavia, le critiche di Ibarra non furono le uniche, poiché furono raggiunte da Abraham Mendieta, consigliere parlamentare del Morena National Regeneration Movement (Morena) a San Lazaro, che accusò anche Calderón di essere «sprezzante» dei Gentiliciani.

Taggando l'ex presidente nei suoi commenti, il consigliere morenista ha indicato che le parole di Calderón «sorprendono», dal momento che ha lavorato con gli spagnoli durante il suo mandato di sei anni.

«In modo dispregiativo, Felipe Calderón si riferisce a @epigmenioibarra come «guatemalteco». Sebbene Epigmenio sia messicano, la xenofobia di chi ha imposto un ministro degli Interni spagnolo e che ha assunto uno spagnolo per la campagna: «AMLO: Un pericolo per il Messico», ha scritto Mendieta.

