Elon Musk ha una data per l'arrivo di Space X su Marte

Elon Musk ha aggiornato le sue previsioni per la prima missione con equipaggio su Marte, e ancora una volta questa data è un po 'più tardi di prima. Mentre la NASA inizialmente ha fatto previsioni più realistiche, SpaceX ha iniziato annunciando una data sorprendentemente anticipata.

Tuttavia, questo è stato posticipato nel tempo e l'aggiornamento finale sarà implementato nel 2029. Il motivo, al di là della pandemia di COVID-19 e dei conflitti bellici, sembra essere legato al fatto che il lancio di Starship che verrebbe utilizzato per il viaggio; che non è ancora pronta. È vero che hanno compiuto progressi molto importanti negli ultimi mesi, ma non abbastanza per soddisfare le loro previsioni più ottimistiche.

Un viaggio su Marte non può essere fatto in nessun momento

I movimenti dei due pianeti, insieme ad altri fattori importanti, fanno sì che ci siano solo periodi molto specifici, noti come finestre di lancio, durante i quali un tale viaggio può aver luogo.

La cosa più vicina a quel periodo è alla fine di quest'anno. In effetti, era il veicolo che l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha usato per inviare il suo primo rover su Marte se non fosse stato per la rottura dei legami con la Russia . Poi ce ne sarà un altro entro la fine del 2024. Questa è la data originariamente scelta da Elon Musk, anche se si è subito reso conto che dovrà aspettare la prossima, alla fine del 2026.

Infatti, a dicembre 2021 mantiene la data. Tuttavia, questa settimana il CEO di SpaceX ha annunciato che tutto verrà nuovamente rinviato fino alla prossima finestra, che si svolgerà tra la fine del 2028 e l'inizio del 2029. In particolare, Musk ha annunciato il rinvio del viaggio su Marte nel 2029. Di questo passo, potrebbe coincidere con la previsione della NASA.

La prima tappa è sulla Luna, poi su Marte

Quest'anno segna mezzo secolo dall'ultima volta che l'uomo ha calpestato la luna. Questo è successo con la missione Apollo 17, nel 1972. Da allora, molte missioni sono state inviate al satellite principale della Terra, ma nessuna è stata presidiata.

Questo aveva lo scopo di conoscere un po 'di più il terreno, in modo che le future gite sul selenio fossero più sicure per gli astronauti. Inoltre, la nuova missione dovrebbe avere un'aria innovativa, essere all'altezza dei tempi e includere almeno una donna nell'equipaggio.

A tal fine, è stato sviluppato il programma Artemis, che appartiene alla NASA e ai suoi partner in Europa (ESA), Giappone (JAXA), Canada (CSA), Brasile (AEB), Australia (ASA) e Messico (AEM). Originariamente, il primo sbarco sulla luna della missione era previsto per il 2024. Tuttavia, i problemi nello sviluppo della tuta spaziale e del sistema di sbarco sulla luna ne hanno causato il rinvio al 2026.

Dopo aver completato questo viaggio sulla Luna, la NASA ha fissato gli occhi su Marte. Tuttavia, è stato annunciato fin dall'inizio che questa missione con equipaggio non poteva essere effettuata prima degli anni '30. Invece, Elon Musk era molto più ottimista. Il loro obiettivo era sempre quello di colonizzare il pianeta rosso il più rapidamente possibile, grazie all'uso della loro navetta spaziale riutilizzabile Starship. SpaceX lavora da anni per preparare tutto. Ma forse è troppo presto per le date.

La nuova previsione di Elon Musk

L'account Twitter dello Space Center ha pubblicato un annuncio questa settimana chiedendo quando gli umani metteranno piede per la prima volta su Marte. Ha citato direttamente Elon Musk quando gli è stato chiesto delle sue previsioni.

A dicembre 2021, quando stava ancora scommettendo sul 2026, il CEO di SpaceX non ha dato una nuova data. Tuttavia, ha risposto a quel post su Twitter con un breve «2029″.

