Domenica 20 Marzo 2022 (20.00 GMT)

GUERRA IN UCRAINA ================== SITUAZIONE - Redazione internazionale - L'offensiva russa in Ucraina entra nel suo venticinquesimo giorno mentre continuano i combattimenti nel nord e nel sud-est del Paese a causa della mancanza di progressi tangibili nel processo negoziale per un cessate il fuoco. (INVIATO) (foto) (video) ASSEDIO - Odessa (Ucraina) - La giovane Galyna Balabanova ha trascorso le ultime tre settimane di assedio russo a Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, dove i suoi vicini sono sopravvissuti con l'acqua piovana e cucinando piccioni dalle strade. Di Isaac J. Martin (inviato speciale) (CRONACA) (INVIATO) (foto) USA - Washington - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta preparando il suo viaggio in Europa la prossima settimana, dove incontrerà i suoi alleati della NATO per coordinare una strategia comune per l'invasione russa dell'Ucraina. ANIMALI DOMESTICI - Varsavia - La stragrande maggioranza delle famiglie ucraine arriva in Polonia tirando il guinzaglio di un cane o tenendo in mano un trasportino per gatti, che ha portato i vicini polacchi a donare mangimi, giocattoli, guinzagli e pettorine per animali domestici, mentre le ONG cercano di salvare gli animali intrappolati negli zoo del paese vicino. Di Imane Rachidi (CRONACA) (INVIATO) (foto) (video) ______________ CORONAVIRUS PERÙ - Lima - La pandemia covid non sarà studiata in Perù come un altro episodio della storia, poiché è un evento che sta generando molteplici conseguenze, come la disuguaglianza e l'apertura di divari sociali che, secondo l'ultimo studio curato da Oxfam, sembrano essere molto difficili da chiudere. Di Paula Bayarte. (INVIATO) (foto) (video) CRISI HAITI - Port-au-Prince - Il Primo Ministro di Haiti, Ariel Henry, è al potere da otto mesi, senza essere riuscito a raggiungere un consenso per nominare i membri dell'organismo che convocherà le elezioni. (INVIATO) RISULTATI ARAMCO - Riyadh - La società statale saudita Aramco, considerata la più grande compagnia petrolifera del mondo, raddoppia gli utili netti pre-pandemici e annuncia un aumento del 50% della produzione di gas entro il 2030. (INVIATO) SPAGNA PROTESTA - Madrid - Decine di migliaia di agricoltori e allevatori hanno manifestato questa domenica a Madrid di fronte agli alti costi del carburante e ai bassi prezzi a cui sono costretti a vendere i loro prodotti, nell'ultima protesta della serie di mobilitazioni sociali che si svolgono in Spagna. (INVIATO) (foto) (video) SPAGNA MAROCCO - Madrid - Il Marocco chiude la crisi diplomatica che affligge la Spagna da un anno con il ritorno del suo ambasciatore a Madrid dopo che il governo spagnolo ha approvato la proposta marocchina di autonomia per l'ex colonia Spagnola del Sahara Occidentale. (INVIATO). ANALISI ============= ELEZIONI COLOMBIA - Bogotà - La trasparenza del sistema elettorale solleva dubbi dopo il fiasco che ha ribaltato il conteggio dei voti per il Senato e la Camera bassa appena 70 giorni prima di una cruciale elezione presidenziale. (INVIATO) CRONICO =========== ACQUA DEL MESSICO - Città del Messico - Le carenze nei sistemi di irrigazione, in gran parte obsoleti, e la mancanza di tecnificazione sono i principali problemi di una parte del settore agricolo messicano, che è visto come il cattivo nell'uso improprio dell'acqua.Di Juan Manuel Ramírez G. (ENVIADA) (foto) LOLLAPALOOZA FESTIVAL - Santiago del Cile - Il festival Lollapalooza si conclude in Cile dopo due giorni pieni di musica con artisti come Miley Cyrus o la rock band Foo Fighters tra altri cento musicisti che hanno rilevato il Bicentennial Park Cerrillos dopo due anni senza l'evento a causa della pandemia. (INVIATO) (foto) (video) BANGLADESH USA - Dhaka - Il Bangladesh ha scontato 100 giorni questa domenica da quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla loro forza di polizia d'élite accusata di gravi violazioni dei diritti umani, un periodo che ha coinciso con una pausa nelle cosiddette «sparatorie» o morti extragiudiziali di presunti criminali.Di Azad Majumder ( INVIATO) (Risorse di archivio su phototeca.com: Codice: 8013160198 e altri) INTERVISTA ============== GERARDO ARREOLA - Città del Messico - Lo scrittore messicano Gerardo Arreola, autore del libro «Cuba, il futuro in discussione», afferma in un'intervista a Efe che la mancanza di decisioni per risolvere i problemi economici e l'aumento della repressione non sono il modo migliore per risolvere la crisi sull'isola. Di Gustavo Borges (SENT) (foto) amg/it Efe internazionale