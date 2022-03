Diogo Jota porta il Liverpool in semifinale

Scrivere sport, 20 mar Un gol del portoghese Diogo Jota dodici minuti prima della fine ha posto fine alla resistenza del Nottingham Forest al City Ground e ha regalato la vittoria al Liverpool (0-1) che ha completato la formazione per le semifinali della Coppa d'Inghilterra. La squadra di Jurgen Klopp si unisce al Manchester City, che ha eliminato il Southampton, il Crystal Palace che ha vinto l'Everton e il Chelsea che sabato ha battuto il Middlesbrough. Il quartetto giocherà il titolo in un round finale ambientato a Wembley. Era nella fase finale quando la squadra di Jurgen Klopp ha infranto le aspettative del Nottingham Forest, l'ultimo sopravvissuto della seconda categoria del calcio inglese. Il portiere Ethan Horvarth aveva salvato più e più volte la squadra di Steven Cooper ma non poteva fare nulla nel gol di Diogo Jota. Era al 78° minuto quando un cross dalla sinistra del greco Konstantinos Tsimikas è stato sfruttato dall'attaccante portoghese che era in vantaggio sul suo punteggio per mettere la punta del suo stivale e portare la palla in rete. Ha lanciato eroica la foresta che non ha potuto modificare la situazione e impedire l'eliminazione. Il Liverpool affronterà il Manchester City in semifinale mentre il Crystal Palace giocherà il Chelsea alla ricerca dell'altro posto in finale. Sia le semifinali che le finali si giocheranno a Wembley. CAPO apa/og