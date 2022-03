Critiche a Johnson per aver confrontato la situazione in Ucraina con la Brexit

Londra, 20 Mar Il primo ministro britannico Boris Johnson affronta le critiche di vari settori dopo aver confrontato la situazione degli ucraini che combattono gli attacchi russi con la scelta britannica nel 2016 di sostenere la Brexit. Il politico conservatore ha fatto le sfortunate osservazioni durante un discorso tenuto ieri al congresso di primavera del Partidy Tory nella città inglese di Blackpool. Nel suo discorso, Johnson ha affermato che «l'istinto del popolo di questo paese (il Regno Unito), come il popolo ucraino, è quello di scegliere la libertà», con il voto a favore della Brexit come «il famoso esempio recente». «Quando così tanti britannici hanno votato per la Brexit, non credo sia stato perché erano lontanamente ostili agli stranieri. E' perché volevano essere liberi di fare le cose in modo diverso e perché questo Paese potesse governarsi da solo», ha detto. Oggi, i media locali stanno raccogliendo la raffica di critiche da diversi settori che accusano l'amministratore delegato, come il conservatore Lord Barwel, che ha ricordato a Johnson che gli ucraini «stanno cercando di entrare nell'Unione europea (UE)». Lord Barwell, che lavorava come capo del personale a Downing Street - residenza e ufficio ufficiale del Primo Ministro - quando governava anche la Tory Theresa May, ha chiarito su Twitter che votare al referendum europeo del 2016 «non è affatto paragonabile a mettere a rischio la propria vita» in una guerra con le forze di Vladimir Putin. Barwell ha fatto il paragone brutto per due motivi: «perché votare in un referendum libero ed equo non è in alcun modo paragonabile a rischiare la vita per difendere il proprio Paese da un'invasione» e anche perché «gli ucraini stanno combattendo per la libertà di aderire all'Ue». Da parte sua, il leader dei liberaldemocratici, Ed Davey, considerava Johnson «una vergogna nazionale» e che «paragonare un referendum a donne e bambini in fuga dalle bombe di Putin è un insulto per tutti gli ucraini». Per il leader del partito nazionalista scozzese a Westminster, Ian Blackford, i commenti di Johnson «paragonare la situazione di vita e di morte in Ucraina a Brextile è di cattivo gusto e mostra quanto i Tory siano pericolosamente ossessionati dalla Brexit». Fuori da questo Paese, l'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha anche affermato che le parole del primo ministro britannico «offendono gli ucraini, gli inglesi e il buon senso». «Boris Johnson è uguale alla lotta degli ucraini per votare gli inglesi per la Brexit», dice l'ex primo ministro polacco, che ricorda ancora «l'entusiasmo di (Vladimir) Putin e (Donald) Trump dopo il referendum». Per l'ex primo ministro belga Guy Verhofstadt, il paragone è «pazzesco».