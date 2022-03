COVID-19: il medico di Harvard ha avvertito che 9 pazienti su 10 intubati nell'IMSS muoiono

La dottoressa di Harvard Laurie Ann Ximénez-Fyvie si è scagliata ancora una volta contro il capo del governo di Città del Messico (CDMX) Claudia Sheinbaum per migliorare la strategia di vaccinazione contro il COVID-19 nella capitale.

Attraverso il suo account Twitter, l'esperta ha accusato la presidente di «costruire una realtà alternativa» del panorama epidemiologico in collaborazione con Zoé Robledo, direttrice del Mexican Social Security Institute (IMSS).

Questo, dopo che la Morenista ha ringraziato — attraverso la stessa piattaforma — il capo e lo staff dell'Istituto, per la loro presenza e lavoro nei «momenti più difficili della pandemia», così come nelle «più intense» giornate di vaccinazione: «La nostra eterna gratitudine», ha pubblicato il funzionario.

Laurie Ann ha evidenziato che poco più del 50% dei pazienti ospedalizzati, ma non intubati, è morto a causa del COVID-19. (Foto: screenshot)

Tuttavia, l'autore del libro «Irreparable Damage» ha contraddetto Sheinbaum affermando che le azioni dell'IMSS «sono state atroci» perché il 50,5% dei pazienti Covid ospedalizzati è morto, secondo una tabella del tasso di mortalità in diversi settori sanitari.

Cioè, l'Istituto messicano sarebbe quello con il maggior numero di morti durante la contingenza sanitaria, seguito dall'Istituto di sicurezza sociale e servizi per i lavoratori statali (ISSTE), con il 40,2%; il Ministero della Salute, con il 40%; il Segretariato della Marina, con il 36,5%; Petroleos Mexicanos ( Pemex), con il 35,5%, il Ministero della Difesa (Sedena), con il 34 per cento, e il settore privato, con il 18,7 per cento.

Inoltre, il Dottore ha aggiunto che l'IMSS ha riportato la morte del 91,2% dei pazienti intubati, rendendolo l'unico settore che supera la linea del 90% indipendentemente dallo stato di intubazione in cui si trovavano le vittime.

«Nel CDMX, 1 paziente su 2 con COVID-19 ospedalizzato nell'IMSS (intubato e non) e 9 pazienti intubati su 10 sono morti. Pensate a quelle cifre», ha detto.

Le 32 entità del paese torneranno contemporaneamente al colore verde del semaforo epidemiologico. (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Il Ministero della Salute (SSA) ha riferito che la mappa epidemiologica sarà ridipinta di verde per tutti gli stati della Repubblica messicana per la prima tempo finora nella pandemia di COVID-19.

L'ultima entità rossa (rischio più alto) è stata Aguascalientes due mesi fa, essendo l'unica a tornare a quel livello dopo cinque mesi di stabilità.

In questo modo viene ufficialmente confermata la fine della «quarta ondata» di contagio, innescata all'inizio del 2022 e caratterizzata dalla predominanza della variante Ómicron.

Va notato che ciò darebbe seguito alle misure che diverse demarcazioni hanno optato per il ritiro in casi, come il pieno ritorno alle attività o il uso opzionale di maschere facciali in spazi aperti. Nonostante ciò, le autorità sanitarie hanno sottolineato l'importanza di non abbassare la guardia e di farsi vaccinare con la dose di richiamo di fronte a un possibile aumento.

Per il taglio del 18 marzo, sSA ha riportato 4.860 nuove infezioni e 125 decessi derivanti da COVID-19. Nel frattempo, ci sono circa 15.498 attività in tutta la Repubblica, con Baja California Sur, Aguascalientes, Città del Messico, Tlaxcala e Colima che hanno i numeri più alti.

CONTINUA A LEGGERE: