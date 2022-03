Con 439 nuovi positivi, l'Ecuador accumula 853.850 casi di covid-19

Quito, 19 Mar Ecuador ha aggiunto 439 nuovi aspetti positivi per il covid-19 questo sabato, accumulando 853.850 casi confermati dall'inizio della pandemia più di due anni fa, come riportato questo sabato dal Ministero della sanità pubblica nel suo rapporto quotidiano. Il record di decessi ammonta a 35.410, diciassette nuovi nelle ultime ventiquattro ore, che si dividono tra i 25,215 confermati dal covid-19, e i 10.195 probabili dalla malattia. La provincia andina di Pichincha, la cui capitale è Quito, ha il maggior numero di contagi, 314.128 positivi, 206 in più rispetto al record di venerdì, seguita dalla costa di Guayas, la cui testa è Guayaquil, con 133.834 (48 aggiuntivi). Le province di Manabi (54.737), El Oro (49.060), Azuay (41.141), Loja (33.182), Imbabura (29.096), Tungurahua (26.568), Cotopaxi (17.836), Los Ríos (17.222) e Santo Domingo de los Tsáchilas (16.709) si verificano a causa dell'incidenza dei casi. Per quanto riguarda la situazione nei comuni, il rapporto specifica che Quito è la città ecuadoriana più colpita dal covid-19 con 290.260 casi durante la pandemia (199 segnalati nelle ultime ventiquattro ore), seguita da Guayaquil con 99.377 (39 in più). Nella campagna di vaccinazione, i dati del Ministero della Salute mostrano che oltre l'88,6% della popolazione target ha ricevuto una prima o una singola dose in Ecuador, circa l'85% una seconda dose e sono già state applicate quasi 5 milioni di dosi di richiamo. Il National Emergency Operations Committee (COE) ha approvato venerdì l'eliminazione di eventuali restrizioni sulla capacità negli spazi pubblici, nelle aziende e negli stabilimenti privati, nonché la riapertura della vita notturna al 100% della capacità.