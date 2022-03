«CODA» sorprende e trionfa agli Hollywood Producers Awards

Los Angeles (USA), 20 marzo «CODA» ha sorpreso vincendo il primo premio alla Hollywood Producers Union (PGA Awards), che sono stati presentati ieri sera a Los Angeles (USA). Il film, che dopo aver vinto al Sundance Film Festival è iniziato con scelte modeste nella stagione dei premi, ha finito per vincere con «The Power of the Dog» come uno dei grandi favoriti per l'Oscar. Questo riconoscimento, che si aggiunge al suo recente trionfo nei premi Actors Guild (SAG Awards), ha ulteriormente suscitato il tratto finale per la statuetta pregiata, che non ha ancora trovato una scommessa ferma per la vittoria con una settimana prima dei vincitori della Hollywood Academy. L'altra opzione forte, «The Power of the Dog», è andata a vuoto nonostante la scorsa settimana abbia spazzato via i BAFTA, i Critics Choice e i Directors Guild Awards (DGA Awards), che sono stati assegnati alla regista Jane Campion. Nel caso dei premi Hollywood Producers Union (PGA Awards), il loro obiettivo è riconoscere i produttori delle fiction partecipanti. Insieme ad altri premi specializzati, servono come bussola per gli Oscar, poiché molti dei suoi elettori scelgono anche la categoria corrispondente alla loro gilda agli Hollywood Academy Awards. In questa edizione, otto dei dieci film che sono stati nominati per il PGA sono anche candidati all'Oscar. Tutti sono stati vinti da «CODA», un film amichevole su una figlia di genitori sordi che ha un grande talento per la musica, e per il quale Apple TV+ ha speso 25 milioni di dollari dopo la sua prima al Sundance. Da parte sua, «Encanto», il film Disney ispirato al magico realismo della Colombia, ha vinto il miglior film d'animazione contro altri favoriti come «Luca» e «The Mitchells vs. The Machines», quest'ultimo vincitore agli Annie, i premi dell'industria animata. Nella sezione televisiva, «Succession» ha dominato ancora una volta il genere drammatico mentre «Ted Lasso» lo ha fatto nella commedia, una band che ha già trionfato agli Emmy. «Mare of Easttown» ha vinto la migliore serie limitata (miniserie), «RuPaul's Drag Race» come miglior concorso e «Summer Of Soul» come miglior documentario, riconvalidando così il suo status di favorito per gli Oscar. La stagione degli Hollywood Awards continuerà domenica con il gala sindacale degli sceneggiatori che culminerà con gli Oscar il 27 marzo.