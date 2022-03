Bere acqua piovana e mangiare piccioni di strada, la vita chiusa di Mariupol

Odessa (Ucraina), 20 Mar La giovane Galyna Balabanova ha trascorso le ultime tre settimane di assedio nella sua città natale di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, dove i suoi vicini sono venuti a raccogliere l'acqua piovana e cucinare i piccioni che hanno trovato per le strade per sopravvivere all'accerchiamento delle truppe russe nel assenza di forniture di base. «I vicini si sono uniti e hanno abilitato gli scantinati come rifugi. Ora raccolgono l'acqua piovana e cucinano piccioni e altri animali ai falò per sopravvivere. Non ci sono quasi medicine in città», dice Balabanova a Efe in una conversazione telefonica. Mariupol, una città di mezzo milione di abitanti, è una delle più colpite in questo conflitto e quasi il 70 per cento delle case della città sono state danneggiate dai bombardamenti, secondo le autorità municipali. LASCIA MARIUPOL Balabanova è riuscito a lasciare Mariupol il 16 marzo, lo stesso giorno in cui le autorità ucraine hanno accusato le autorità russe di aver attaccato il teatro drammatico della città, dove centinaia di persone si nascondevano nel rifugio antiaereo dell'edificio. «Al momento del bombardamento del teatro stavo lasciando la città e l'ho appena sentito. Alla periferia della città, dal corridoio (umanitario). Si vedeva perfettamente come la città venisse attaccata da tutte le direzioni e con tutti i mezzi possibili», dice. La giovane donna ha utilizzato uno dei corridoi umanitari allestiti per evacuare la città, ma questi passaggi sono stati attaccati. «Miracolosamente non ci hanno sparato. Da quel momento in poi continuiamo con il nostro trasporto privato e non utilizziamo il corridoio ufficiale, a nostro rischio e pericolo. Lungo la strada c'erano più di 20 posti di blocco per uomini in uniforme russa che ispezionavano l'auto ogni 500 metri. Volevamo piangere di impotenza, perché stavamo lasciando la famiglia e gli amici in città», racconta. Le autorità ucraine hanno aperto corridoi umanitari per evacuare i civili da alcune delle città più importanti del Paese attaccate dai russi, ma quella di Mariupol è praticamente bloccata, cosa che i leader mondiali e le organizzazioni internazionali chiedono di risolvere per far fuggire i loro vicini . Come ha detto ieri il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk, «non tutti i corridoi umanitari funzionano», osservando che almeno 4.100 persone sono già riuscite a lasciare Mariupol, tra cui quasi 1.200 bambini. «In città ho visto i russi, ma solo da lontano, poiché al momento della mia partenza il centro della città non era ancora stato occupato. Ho visto le loro auto, veicoli da combattimento e carri armati. Li ho visti anche ai posti di blocco fuori città, dove hanno cercato di torturare psicologicamente chi ha lasciato la città, mostrando la loro pseudo-forza», racconta. I MOMENTI PEGGIORI Balabanova è una delle migliaia di persone che sono riuscite a fuggire da Mariupol, dove le scorte di acqua e cibo si stanno esaurendo e gli aiuti umanitari non sono stati ammessi in questo momento, secondo il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. «Mariupol è stato sottoposto ad attacchi orari di artiglieria, aviazione e carri armati. Tutte le strade, senza eccezioni, e la maggior parte delle case sono distrutte (...) Le fabbriche, dove si trovavano più di 15 rifugi, venivano attaccate ogni giorno», racconta. E non solo quegli edifici, ma anche scuole e ospedali, poiché le autorità ucraine hanno accusato Mosca di aver bombardato un ospedale pediatrico più di una settimana fa, provocando tre morti, due dei quali minorenni. Tuttavia, la Russia ha negato che ci fosse dietro questa azione in una città in cui più di 1.200 persone sono già morte dall'inizio dell'invasione, secondo le autorità municipali. «I momenti peggiori sono stati quando c'erano sei aerei contemporaneamente che giravano intorno alla città e effettuavano attacchi continui. Ho paura di pensare a come sarà la situazione lì oggi», spiega. Tra le sue tragiche esperienze in città, Balabanova racconta che la gente veniva da lei e dalla sua famiglia dai quartieri più lontani per chiedere aiuto. «Si chiedevano dove fossero entrati le autorità, il sindaco e persino le pompe funebri. Si chiedevano perché ora dovessero seppellire i loro cari nei loro stessi giardini», racconta. Ma, per lei, i momenti più duri sono ora, poiché vive impotente nella situazione: «Ora che sono fuori pericolo e non posso aiutare chi mi scrive chiedendo di portare via i loro cari da Mariupol assediata o addirittura di portare loro acqua e pane». «Non si sono limitati ad assediare la città, ma hanno deciso di cancellarla dalla faccia della terra», conclude. Isaac J. Martin