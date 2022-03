Ankara afferma che Mosca e Kiev sono «quasi d'accordo» su 4 questioni su 6

Vienna, 20 Mar I colloqui tra Russia e Ucraina per cercare una via d'uscita dal conflitto sono progrediti fino a raggiungere «quasi un accordo» su quattro delle sei questioni sollevate al tavolo dei negoziati, come affermato dal ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavusoglu. In un'intervista pubblicata questa domenica dal quotidiano Hürriyet, il capo della diplomazia turca ha riassunto le conclusioni tratte dai suoi viaggi a Mosca e Leopoli la scorsa settimana, dove ha incontrato i suoi omologhi russo e ucraino, Sergey Lavrov e Dimitro Kuleba, rispettivamente. «C'è una convergenza nelle posizioni di entrambe le parti su questioni importanti e critiche. In particolare, vediamo che sono quasi d'accordo sui primi quattro punti. Alcune questioni devono essere decise a livello di leadership «, ha affermato Çavusoglu. Il ministro ha assicurato che c'è già stata molta strada nei colloqui tra le delegazioni di entrambe le parti, ma che la pace richiederà un incontro ai massimi livelli, cioè tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino, Volodymir Zelensky. Tuttavia, ha ammesso che era necessario un cessate il fuoco in anticipo, cosa che Ankara considerava possibile. «Se le parti non si allontanano dalle loro posizioni attuali, possiamo dire che speriamo in un cessate il fuoco. Ci sono canali aperti tra i leader. Questo è già noto», ha detto. «Se c'è pace, se c'è un accordo, sicuramente (Putin e Zelenski) si incontreranno. Non escludono questa possibilità. Non hanno un atteggiamento negativo sull'incontro», ha aggiunto. Çavusoglu non ha specificato su quali questioni i delegati di Mosca e Kiev avrebbero avanzato nei loro negoziati. In una recente intervista con Hürriyet, Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che le questioni sollevate sul tavolo sono raggruppate in sei punti, che ha elencato come segue: «1- La neutralità dell'Ucraina (che non può entrare nella NATO), 2- Il disarmo e le assicurazioni reciproche sulla sicurezza, 3- Il processo che la parte russa chiama «denazificazione», 4- «La rimozione degli ostacoli all'uso diffuso del russo in Ucraina», 5- «Lo status del Donbas» e 6- «Lo status della Crimea». Dall'inizio della crisi, la Turchia, importante partner della NATO che cerca di rimanere neutrale di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, ha cercato di mediare tra i due Paesi, poiché mantiene importanti legami diplomatici, politici ed economici con entrambi i Paesi. Dopo aver ospitato un incontro tra Lavrov e Kuleba ad Antalya il 10 marzo, Ankara si è anche offerta di organizzare un incontro tra Putin e Zelinsky. «Ad oggi, vediamo che, in linea di principio, nessuna delle due parti è contraria (i due leader che si incontrano in Turchia)», ha detto Çavusoglu, pur ammettendo che attualmente ci sono «anche altri paesi» con iniziative simili. «Alla fine, ciò che conta è che si riuniscano. Succede in Turchia o altrove», ha sottolineato il ministro. DT/WR/PI