Almeno sette morti quando una mina esplode mentre un autobus passa in Mali

Bamako, 20 Mar Almeno sette persone sono rimaste uccise e altre decine sono rimaste ferite dall"esplosione di una mina che è stata attivata dal passaggio di un autobus su cui viaggiavano su un"autostrada nella regione di Mopti, nel Mali centrale, fonti di sicurezza e salute hanno detto a Efe. L'incidente è avvenuto ieri sabato intorno alle 15:00 ora locale tra Denga-Ouro e Takoutala sulla strada tra Konna e Sevare, le fonti hanno spiegato che tra i feriti ce ne sono diversi in grave stato. Le fonti hanno sottolineato che i feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Dolo nella città di Sevare. Il Mali sta vivendo una complessa situazione di insicurezza e instabilità politica con la presenza di gruppi jihadisti, che stanno intensificando i loro attacchi contro la popolazione civile, l'esercito maliano e le forze straniere e delle Nazioni Unite. Inoltre, ci sono stati due colpi di Stato in meno di un anno, dopo di che è iniziato un processo di transizione che non è ancora culminato nell'attesa dello svolgimento di elezioni generali ancora da tenere. CAPO fzb-id