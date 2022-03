Almeno 4 morti quando un'auto ha investito un gruppo nel sud del Belgio

Bruxelles, 20 Mar Almeno quattro persone sono morte dopo aver speronato un veicolo in un gruppo che celebrava il carnevale questa mattina nella città belga meridionale di Strépy-Bracquegnies, hanno riferito le reti francofone RTBF e RTL. La polizia locale ha ridotto la cifra inizialmente indicata di cinque morti a quattro e ha anche riportato 7 feriti gravi e 15 feriti lievi, secondo l'RTBF. La polizia ha arrestato due sospetti dopo il colpo, le persone che viaggiavano nel veicolo coinvolto. Il sindaco della città, Jacques Gobert, ha attivato il piano di disastri. «Una macchina in corsa ha investito la folla che si era radunata per guardare Gilles che riprendeva. L'autista ha continuato per la sua strada, ma lo abbiamo intercettato», ha detto l'assessore nelle dichiarazioni raccolte sul giornale «Le Soir». Secondo i testimoni, intorno alle 5.00 (4.00 GMT) un veicolo «dal nulla» ha invaso diverse decine di persone che accompagnavano un gruppo di Gilles, un personaggio tradizionale del carnevale di Binche (la cui celebrazione è stata riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO) e altre città del sud del Belgio. Otto ambulanze sono arrivate sul posto per aiutare i feriti e il centro sportivo della città è stato allestito come centro di emergenza, dove una cellula di psicologi si prende cura delle persone che partecipano a questa festa di carnevale. «Non ci sono parole, è orrore. Arrivare sulla scena molto tempo dopo la catastrofe, vedere quei corpi sparsi sulla strada, persone che soffrono... Non puoi immaginare che questo possa esistere e, sfortunatamente, è quello che sta succedendo. Non ci sono parole, è drammatico», ha detto Gobert. Il presentatore di RTL Fabrice Collignon, che stava partecipando ai festeggiamenti, ha detto che il gruppo, di circa 150 persone secondo lui, era in giro per la città quando improvvisamente «abbiamo sentito un rumore enorme provenire dal retro e l'auto si è letteralmente schiantata contro il gruppo di persone». «Era una scena che non avrei mai pensato di vedere in vita mia. La macchina ha accelerato e quando abbiamo capito che stava succedendo qualcosa, tutti erano a terra. La gente stava urlando. C'erano musica e sorrisi e tre secondi dopo, urla. È stato orribile», ha descritto. Il ministro dell'Interno belga, Annelies Verlinden, ha contattato il sindaco, tra le altre cose, per sapere se si possa escludere un attacco terroristico. La Procura terrà una conferenza stampa per tutta la mattinata per riferire sull'evento.