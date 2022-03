Alex Rins afferma che «sarà un campionato complicato» per una grande parità

Lombok (Indonesia), 20 Mar Lo spagnolo Alex Rins (Suzuki GSX RR), quinto nel Gran Premio di Indonesia MotoGP, ha assicurato alla fine della gara che quest'anno «sarà un campionato difficile» a causa della grande uguaglianza che esiste. «Sarà così per tutto l'anno», ha insistito Rins, che ha spiegato: «Siamo dall'ottavo a dieci punti dal primo e non è niente, quindi sarà complicato, sarà un campionato molto complicato, ma penso che possiamo farlo molto bene e ora, onestamente, ci sono circuiti che mi piacciono molto, come sono l'Argentina, che non ci andiamo da molti anni, dopo il Texas; penso che possa essere un bel campionato». Alex Rins ha parlato dei problemi con l'asfalto. «La verità è che è stato un peccato perché la pista è incredibile, ma penso che la maggior parte dei piloti non sia affatto contenta dell'asfalto, delle pietre e, onestamente, è stata una fortuna che fosse in acqua perché dopo la gara Moto3 hanno iniziato ad alzarsi all'ultima curva, mancavano pezzi di asfalto ed era complicato e, infatti, quando la gara era finita mi sono tolto la tuta di pelle e tutto il petto era pieno di 'ciottoli' neri». «È stato difficile, con condizioni molto difficili e fortunatamente era bagnato e non asciutto, ma non avremmo dovuto trovarci in questa situazione. Siamo piloti della MotoGP, ma questo campionato non dovrebbe essere in questa situazione, anche se non ce n'era altro, hanno fatto tutto il possibile con il rifacimento del circuito, ma non è bastato e basta», ha spiegato il pilota Suzuki. «Fortunatamente siamo riusciti a partire nonostante le condizioni meteorologiche. Ho provato a fare tutto il possibile per finire sul podio, con una buona partenza, cercando di recuperare il ritardo con Miller, che era secondo o terzo, non lo so, e ho cercato di tirare al massimo, ma ho avuto una serie di momenti difficili con l'anteriore della moto e ho pensato 'ok Alex, prova ad andare un po' più liscio' e poi quando Zarco ho capito che entrambi avevano più trazione di me ed è per questo che ho cercato di gestire la situazione nel miglior modo possibile con la moto, ma non siamo riusciti a sfruttare l'occasione». CAPO JLL/EA