Verstappen ha dominato l'ultima prova; Checo, terzo; Sainz quinto e Alonso, il 16

Scrittura sportiva, 19 Mar L'olandese Max Verstappen (Red Bull), l'ultimo campione del mondo di Formula Uno, ha stabilito sabato il miglior tempo nella terza e ultima sessione di allenamento libero per il Gran Premio del Bahrain, il primo della Coppa del Mondo, tenutosi sul circuito di Sakhir; in cui il suo compagno di squadra messicano Sergio Pérez ha segnato la terza cronometro; e gli spagnoli Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Alpino) il quinto e il sedicesimo, rispettivamente. Nel migliore dei suoi 14 giri, la giovane stella olandese ha percorso i 5.412 metri della pista del Bahrain, con la gomma morbida, in un minuto, 32 secondi e 544 millesimi, solo 96 in meno del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e con 247 su 'Checo', che ha completato 19 giri e ha segnato il terzo tempo dell'ultima prova. Il madrileno Sainz, che ha ripetuto 19 volte il layout della pista fuori Manama, ha girato in 1:33 .053 ed è rimasto - come i precedenti, con una gomma morbida - mezzo secondo dietro a Verstappen. Il doppio campione del mondo asturiano, che ha regalato quattordici giri in quest'ultima prova poco importante - durante il giorno, a differenza delle qualifiche e della gara, che si giocherà di notte e con luce artificiale - ha fissato il suo tempo con la mescola centrale e ha investito due secondi e 84 millesimi in più rispetto al nuovo idolo della Paesi Bassi. L'inglese Lewis Hamilton (Mercedes), sette volte campione del mondo che si è dovuto accontentare del secondo classificato lo scorso anno, ha segnato la sesta volta dell'ultimo freestyle a Sakhir, 577 millesimi dietro al pilota che lo ha detronizzato. Il suo nuovo compagno, il connazionale George Russell, era quarto, 391 millesimi dietro Verstappen, in un allenamento che si è concluso con 22 gradi Celsius ambiente e 34 gradi Celsius sull'asfalto. La sessione di qualifiche, che ordinerà la griglia di partenza della gara di questa domenica - prevista per 57 giri, per completare un percorso di 308,2 chilometri - si svolgerà dalle sei del pomeriggio (quattro del pomeriggio nell'ora continentale della Spagna: 15:00 GMT). CAPO

