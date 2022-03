Uribe: «Non può accettare» il risultato delle elezioni legislative colombiane

Bogotá, 19 Mar L'ex presidente colombiano Álvaro Uribe, fondatore del partito Centro Democrático, ha dichiarato sabato che «il risultato» delle elezioni legislative «non può essere accettato» dopo la pubblicazione ieri del conteggio ufficiale del Senato che ha causato polemiche nel Paese. Uribe, il cui partito aveva 54.608 voti rimasti nel ballottaggio, ha criticato il fatto che il Patto storico di sinistra aveva quasi 400.000 voti aggiunti a quelli annunciati domenica dopo la chiusura del voto, così come i numerosi errori riscontrati nelle forme E-14, dove le giurie elettorali registrano voti. «Queste elezioni lasciano ogni sfiducia. E-14 pieno di borchie, emendamenti, firme non corrispondenti. Alle incongruenze si aggiunge il voto schiacciante del Petrismo (il Patto storico) nelle zone di traffico di droga. Questo risultato non può essere accettato», ha dichiarato su Twitter l'ex presidente, che ha governato la Colombia tra il 2002 e il 2010. Gli E-14 a cui fa riferimento Uribe sono i moduli che le giurie votanti devono compilare una volta terminato il conteggio dei voti dopo le elezioni e sono anche la base per i risultati del pre-conteggio. Il conteggio preliminare di domenica ha dato al Patto storico 2.302.847 voti al Senato, mentre i risultati ufficiali pubblicati venerdì dal cancelliere, con il 97% contato, gli hanno assegnato 2.692.999, ovvero 390.152 voti in più, essendo il partito con la maggiore differenza tra le due cifre. Le proiezioni mostrano che con questo risultato il Patto storico può conquistare 19 seggi alla Camera alta, tre in più di quelli vinti nel pre-conteggio di domenica e sottrarrebbe un seggio al partito conservatore, che rimarrebbe con 15; il Centro Democratico al potere e la Green Alliance-Esperanza Center Coalition, che scenderebbe a 13 ciascuno. Ecco perché il Centro Democratico ha dichiarato in una dichiarazione venerdì che la situazione di incertezza generata dall'inesattezza dei risultati pubblicati fino ad oggi dalla Segreteria è «inaccettabile», l'entità che organizza le elezioni. «L'inclusione di 948.283 voti (da tutte le parti) nella fase di conteggio va oltre la variazione tra pre-conteggio e conteggio, che è stata storicamente dello 0,5% e che in questa occasione è superiore al 7% «, ha affermato il partito Uribista. CRITICHE ALL'ANAGRAFE E NUOVO RACCONTO L'obiettivo principale delle critiche su quanto accaduto è il cancelliere nazionale, Alexander Vega, le cui dimissioni sono richieste da rappresentanti di vari settori dello spettro politico colombiano. «Sia perché è stato incompetente o perché ci sono stati cambiamenti davvero gravi nei risultati del Congresso, il cancelliere (...) deve dimettersi. Le elezioni presidenziali hanno bisogno di un cancelliere ad hoc e di apportare modifiche il prima possibile «, ha affermato Catherine Juvinao, rappresentante eletto alla Camera del partito Green Alliance. Gustavo Bolívar, che era in cima alla lista del Patto storico al Senato e che con il trionfo manterrà il seggio che ha al Congresso, ha detto che l'uribismo sta implicando che la sinistra sia l'autore di «brogli», per i quali ha chiesto alla Segreteria di riconteggiare i voti. «Il Democratic Center ha seminato zizzania che la frode viene da noi (...) Chiederemo a tutti i partiti del Consiglio elettorale nazionale (CNE) di ordinare per favore di aprire tutti i sondaggi in modo che tutti i voti vengano conteggiati di nuovo «, ha detto Bolivar, che ha affermato che il Patto storico accetterà il risultato di un possibile riconteggio.