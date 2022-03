Ucayali: NPP ha catturato e distrutto un narcoaereo boliviano su una pista di atterraggio clandestina

Questo sabato 19 marzo, la polizia nazionale peruviana (PNP) ha catturato un aereo dalla Bolivia che è stato utilizzato per il trasporto di droga. Il veicolo era stato abbandonato su una pista di atterraggio clandestina costruita nel distretto di Curimana, nella provincia di Padre Abad, nella regione di Ucayali.

La polizia ha localizzato la nave grazie a un ampio lavoro di intelligence svolto dalla Divisione Investigazioni Speciali (Divinesp) e dal Dipartimento Investigazioni Speciali (Depinesp) di Dirandro de Pucallpa.

Ma il veicolo aereo non è stato completamente abbandonato. C'era un gruppo di persone armate a guardia del luogo, che, quando hanno notato la presenza degli agenti del PNP, sono fuggiti approfittando della fitta foresta. Sono fuggiti con l'aiuto di due barche con motori chiamati «piccole-piccole». È stato riferito che potrebbero essere membri di un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga.

Le forze dell'ordine hanno preso il controllo del sito e hanno scoperto che l'aereo era un modello Cessna, registrato CP-1832. Inoltre, è stato dettagliato che aveva difetti nell'elica e nel carrello di atterraggio anteriore che non potevano essere riparati. Pertanto, hanno proceduto a distruggerlo.

UTILIZZATO PER TRAFFICO DI DROGA

Grazie all'intelligence, il PNP ha appreso che questa nave avrebbe potuto essere utilizzata per raccogliere circa 350 chili di droga. appartenente a una mafia del narcotraffico che opera nella zona. Inoltre, avrebbe potuto essere utilizzato per trasferire il farmaco all'estero.

L'intervento è stato sostenuto dalle truppe della Divisione per le manovre contro il traffico illecito di droga (Divmctid) e della Direzione dell'aviazione della polizia (Diravpol) di Pucallpa. Ha partecipato anche il procuratore provinciale del secondo procuratore specializzato per i reati di traffico di droga, Getulio Fausto Córdova Cuellar.

Alfonso Chávarry, Ministro dell'Interno. | Foto: Andina.

ALFONSO CHAVARRY HA NEGATO DI AVER DENUNCE DI TRAFFICO DI DROGA: «LASCIAMI LAVORARE!

Il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, era a capo della regione di polizia di Cajamarca ed era stato accusato di una serie di denunce. Tuttavia, entro pochi giorni dall'assunzione dell'incarico, ha negato categoricamente ogni denuncia di traffico di droga.

«Devo dirti che se fossi stato contaminato o avessi avuto un record non mi sarei candidato a questa posizione. Ho lavorato a Sucamec e in altre entità, non ho condanne per traffico di droga, per favore, mi stanno facendo del male in questo senso», ha detto il ministro.

Ha detto di avere più di 30 congratulazioni per l'ordine della polizia nazionale peruviana quando era attivo nella lotta contro il traffico di droga, il terrorismo e contro la criminalità.

Ha anche escluso di avere accuse o accuse di traffico di droga. «Questa è una cosa delicata, ho denunciato questi casi di traffico di droga, ho fatto operazioni, ho catturato criminali, trafficanti di droga, abbiamo sequestrato droga, non siamo mai stati coinvolti in questo», ha detto.

Chavarry ha detto che rivedrà quell'accusa sul traffico di droga e chi dice che ha una denuncia chiederà loro di dimostrarlo. «Fammi lavorare! La stampa mi ha sempre sostenuto, da prima ho lavorato con molti di voi», ha detto.

Sulle accuse di abuso di autorità, il ministro ha sottolineato che ciò è possibile, perché il poliziotto operativo, che lavora per strada, è soggetto a denunce, critiche e varie cose. «Ho ricevuto denunce, ma in nessun momento sono stato condannato. Non ne ho, non sono contaminato», ha detto.

Ha anche fatto riferimento alla questione delle promozioni, e ha assicurato che sosterrà il suo staff, chi è la base e chi tira fuori la sporcizia, il bravo poliziotto, quello che lavora nella parte operativa, gli darò anche delle promozioni, ha promesso.