«True Detective» avrà una quarta stagione su HBO

Sono passati tre anni dal grande ritorno di True Detective, l'antologia televisiva del genere poliziesco che viene trasmesso su file HBO. Nella storia della serie, Matthew McConaughey e Woody Harrelson hanno recitato nella prima stagione; Colin Farrell e Rachel McAdams hanno interpretato i ruoli centrali del secondo; e il terzo ha reso Mahershala Ali il primo detective nero visto in questa fiction.

Secondo The Hollywood Reporter, il creatore di questo universo poliziesco, Nic Pizzolatto, non sarà coinvolto questa volta e la sceneggiatura spetterà alla regista messicana Issa López (They Come Back and Everything Bad). Condividerà la produzione esecutiva con Barry Jenkins, il regista che ha vinto gli Oscar per Moonlight . Il progetto per i prossimi capitoli è attualmente in fase di sviluppo e López sarà responsabile della direzione del progetto pilota. Pizzolatto potrebbe avere un solo ruolo di produttore esecutivo anche se non è legato alla produzione.

La storia originale, creata da Nic Pizzolatto, è stata subito acclamata dalla critica. (HBO max)

Nel gennaio 2020, lo showrunner ha tenuto incontri con i dirigenti della HBO e ha assicurato di essere d'accordo sul fatto che era meglio per tutti andare per la propria strada. Per quanto riguarda la partenza dello sceneggiatore e produttore americano, la casa televisiva era responsabile di tutti i diritti sul dramma e, con esso, è stato dato il pieno potere di scegliere un team completamente nuovo di scrittori e produttori per esplorare altre prospettive dell'universo poliziesco e criminale.

La stagione originale è valsa a True Detective un totale di quattro nomination agli Emmy, e ha vinto una vittoria nella migliore regia di una serie drammatica per Cary Joji Fukunaga. Dopo la terza messa in onda, Ali è stato considerato nella categoria del miglior attore protagonista in una serie limitata o in un film televisivo.

La seconda puntata ha attirato anche due star del cinema (Colin Farrell e Rachel McAdams), ma non ha ottenuto lo stesso successo. (HBO max)

Ora, sarà Jenkins dietro questo ritorno della produzione in TV e con una brillante filmografia che lo precede. Ha vinto il più alto riconoscimento dalla Hollywood Academy per il suo film Moonlight nel 2017 e ha lavorato al fianco di Prime Video per la serie The Underground Railroad negli ultimi anni.

L'acclamata stagione che dà il via a True Detective

McConaughey e Harrelson diedero vita rispettivamente a Rust Cohle e Martin Hart, due detective della Divisione Investigazioni Criminali della Polizia di Stato della Louisiana a cui, nel 1995, fu assegnato un macabro caso di omicidio di una donna. Traccia dopo traccia, gli agenti inseguono la verità attraverso dettagli che non erano noti e visitando luoghi collegati alla vittima.

Nel 2019, Mahershala Ali ha recitato nella terza stagione che ha caratterizzato per la prima volta i personaggi principali afroamericani. (HBO max)

Tutte e tre le stagioni di True Detective sono disponibili per visualizza nel catalogo di HBO Max .

CONTINUA A LEGGERE: