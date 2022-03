Strasburgo ritiene che la futura Costituzione cilena debba difendere la parità

Strasburgo, Francia, 19 Mar La Commissione di Venezia, un organo consultivo del Consiglio d"Europa in materia costituzionale, ha raccomandato che la Costituente cilena includa nella Magna Carta che elabora la prospettiva di genere, parità e diritti indigeni. La raccomandazione, adottata questo venerdì nella sessione plenaria tenutasi presso la Grande Scuola di San Giovanni Evangelista a Venezia e pubblicata questo sabato, era stata richiesta a gennaio dal presidente del Senato cileno, Ximena Rincón, su alcune questioni della Convenzione costituente. Il parere chiede di «introdurre una prospettiva di genere nella funzione giurisdizionale e nella parità di genere nella struttura giudiziaria» e mira a eliminare l'immunità dei giudici. Aggiunge che il pluralismo legale e culturale in uno Stato multiculturale «è una strategia costituzionale legittima per garantire il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni indigene, senza pregiudicare l'unità e l'integrità del Paese». La Commissione di Venezia ritiene «rilevante» che il 9% dei cileni si consideri indigeno. La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione di Venezia, ha favorito l'istituzione di una Corte costituzionale «separata e specializzata, soprattutto nelle nuove democrazie». L'organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia costituzionale rileva che l'esistenza di tale Corte «garantisce una migliore protezione dei diritti umani, la separazione dei poteri e la legalità costituzionale». L'opinione di Strasburgo non si pronuncia sulla preferenza di un sistema parlamentare o presidenziale, né sostiene il sistema bicamerale. In altre esperienze, «la riforma della seconda Camera è stata più frequente della sua abolizione», dice, pur evidenziando il ruolo del Senato in Cile. La Commissione di Venezia consiglia l'adozione di una «buona nuova Costituzione» basata su un ampio consenso sociale, un ampio dibattito che coinvolga le forze politiche, le ONG, la società civile, il mondo accademico e i media. Conclude che, in assenza di un testo costituzionale definitivo o consolidato, le risposte alle domande del Senato cileno sono «astratte e generali», sebbene continui a fornire la sua esperienza affinché la Convenzione costituente possa completare il suo lavoro. Il processo costituente cileno è stato avviato nel 2019, con l'obiettivo di sostituire l'attuale Costituzione, adottata nel 1980 sotto la dittatura di Augusto Pinochet e modificata sessanta volte dal 1989. Il Cile, come Stati Uniti, Brasile, Messico, Corea del Sud, Israele, Perù, Canada, Costa Rica, Marocco, Tunisia, Algeria, Kazakistan, Kirghizistan e Kosovo, è membro della Commissione di Venezia, insieme ai 46 Stati del Consiglio d'Europa. CAPO ga/lmpg/amg