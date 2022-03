Stephanie Cayo: Ecco come hanno reagito gli utenti dopo aver visto «Until we meet again» su Netflix

«Until we meet again», il primo film peruviano prodotto da Netflix, è ora disponibile sulla piattaforma di streaming. Lo stesso giorno della sua anteprima, venerdì 18 marzo, gli utenti non hanno esitato a vedere il film interpretato da Stephanie Cayo e Maxi Iglesias e poi pubblica le sue prime impressioni sul social network Twitter.

Ma prima un po' di contesto. Ricordiamo che dal giorno dell'uscita del trailer, il film ha ricevuto forte critica per avere come protagonista principale il membro della famiglia Cayo. Sebbene molti abbiano evidenziato il suo talento e la sua bellezza, altri hanno ritenuto che non fosse appropriato per il ruolo perché non aveva caratteristiche andine, poiché la trama si svolge a Cusco.

La polemica è stata alimentata quando la rivista Vogue l'ha definita una «attrice andina», generando ogni tipo di commento su Twitter. Per questo motivo, l'artista nazionale ha dovuto parlare sulla sua piattaforma per assicurarsi che «non rappresentasse l'andina donna». Inoltre, il film non è destinato a rappresentare nessun residente di Cusco, ma piuttosto a raccontare una bellissima storia d'amore.

Da parte sua, l'attore spagnolo Maxi Iglesias non era estraneo alla controversia e ha chiesto agli utenti di aspettare per vedere il film prima di criticarlo. «Su Twitter non ci sono mai commenti positivi, siete i benvenuti. Giudicate una volta che l'avete visto, in modo da poter lanciare una critica, un'idea o un'opinione su quello che avete visto», disse all'epoca.

GLI UTENTI DANNO LE PRIME IMPRESSIONI

I netizen che hanno già visto la storia d'amore di Ariana e Salvador, la stessa che si svolge a Cusco, non hanno avuto paura di criticare il film su Twitter. Le opinioni erano divise e c'era persino un dibattito sul fatto che fosse davvero vero che la parola «arrivederci» non esiste in Quechua, poiché in una delle scene Questo è ciò che assicura il protagonista interpretato da Cayo.

«Danza, cibo, cultura, paesaggi meravigliosi, avventura, amore, Perù. Vale la pena vederlo», «L'ho già visto e mi sembra che soddisfi l'obiettivo di intrattenere con bellissimi paesaggi e musica meravigliosa», «L'ho appena visto e mi sono innamorato della colonna sonora. Sì, mi è piaciuto», sono stati alcuni commenti a favore del nastro Netflix.

CRITICA DURA

Sebbene altri utenti concordino sul fatto che il lavoro fotografico fosse la parte migliore del film, molti hanno ritenuto che ciò non fosse sufficiente per superare il malcontento lasciato dalla trama e dalle esibizioni di Stephanie Cayo e Maxi Iglesias. Hanno persino criticato la mancanza di realismo dovuta alla scarsa partecipazione degli abitanti di Cusco.

«Dovrebbe essere ambientato a Cusco e la gente balla, fa festa?» , «Sceneggiatura lenta, trama che non avanza e risorse cliché», «Tutti i popoli andini hanno ruoli in cui non parlano», «Prima del cinema peruviano, il vincitore è Promperú», era la sensazione dei netizen.





TRAMA DI «FINO AL NOSTRO INCONTRO»

Secondo la descrizione del servizio, il film «racconterà la storia di Salvador Campodónico, un imprenditore spagnolo di successo la cui famiglia possiede la più importante società alberghiera di tutta la Spagna, che per la costruzione del suo primo progetto internazionale sceglierà di atterrare di fronte a una meraviglia del mondo: Cusco, l'ombelico del mondo. È lì che incontra Ariana, un'avventurosa backpacker che vive una vita completamente opposta alla sua, priva di stringhe attaccate, che amerà e odierà man mano che si conosceranno. Riusciranno a percorrere lo stesso percorso? Basterà il loro amore a rompere i paradigmi dell'addio?»

COME GUARDARE «UNTIL WE MEET AGAIN»?

Tutti coloro che sono interessati a guardare il primo film peruviano prodotto da Netflix possono farlo attraverso la piattaforma di streaming , essendo l'unico distributore della produzione.

Oltre a Stephanie Cayo e Maxi Iglesias nel ruolo principale, nel cast ci sono anche Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlin, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, tra gli altri.

