Serdar Berdimuhammedov assume la carica di nuovo presidente del Turkmenistan

Mosca, 19 Mar Il presidente eletto del Turkmenistan Serdar Berdimhammedov, figlio dell"ex presidente Gurbanguli Berdimhammedov, ha assunto la guida della nazione dell"Asia centrale questo sabato, in una solenne cerimonia ad Ashgabat, secondo i media locali. «Oggi, nella capitale del Turkmenistan, nel Palazzo Rujiet (Spiritualità) si è svolta la solenne cerimonia di investitura del nuovo presidente del nostro Paese», ha detto l'agenzia locale TDKH. A sua volta, il sito web turkmenportal ha indicato che membri del governo, del Consiglio di sicurezza del paese e rappresentanti del corpo diplomatico, tra gli altri ospiti, erano presenti all'evento. Il nuovo leader della repubblica dell'Asia centrale ha prestato giuramento con una mano nella Costituzione, promettendo di «seguire rigorosamente» le sue clausole e le altre leggi del paese. La Commissione elettorale centrale (CEC) del Turkmenistan ha riferito martedì scorso che il vice primo ministro del Turkmenistan Serdar Berdimuhammedov, candidato del partito democratico al potere, era stato «riconosciuto presidente eletto» dell'ex repubblica sovietica. Berdimuhammedov, 40 anni, ha ottenuto il 72,97 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali anticipate tenutesi sabato scorso. Al secondo posto c'era il vice-rettore dell'Università statale di cultura fisica e sport del Turkmenistan, Jidir Nunnaev, con l'11,09 per cento dei voti, e al terzo posto, il vice capo della regione di Maria, Agayan Bekmiradov, con il 7,22 per cento. Nove candidati si erano candidati alla carica di presidente. Le elezioni presidenziali si sarebbero tenute nel 2024, ma un mese fa il padre di Serdar Berdimuhammedov, eletto nel 2017 per sette anni, ha annunciato lo svolgimento di elezioni anticipate in Turkmenistan, che ha giustificato con il suo desiderio di «far posto ai giovani».