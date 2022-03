Sakkari rompe il sogno del doppio di Badosa a Indian Wells

David Villafranca Indian Wells (USA), 18 Mar L'idillio di Paula Badosa con Indian Wells si è concluso questo venerdì. La greca Maria Sakkari ha sconfitto la campionessa in carica in semifinale e ha così spezzato il sogno del tennista spagnolo, che aspirava a una doppietta storica nel torneo californiano nel deserto. In una notte molto difficile per Badosa e in cui non era affatto a suo agio in pista, Sakkari, sesto nella classifica WTA, ha vinto 6-2, 4-6 e 6-1 in un'ora e 48 minuti. In questo modo, Martina Navratilova continuerà per ora come l'unica a vincere due volte di fila a Indian Wells (1990 e 1991). Sakkari affronterà la polacca Iga Swiatek, quarta nella classifica mondiale e che oggi ha battuto la rumena Simona Halep 7-6 (6) e 6-4 in un'ora e 49 minuti Badosa, settimo nella classifica WTA, aveva superato il rullo fino ad oggi mostrando una forza enorme con il suo servizio e il suo gioco dal basso. Ma quelle due armi lo hanno fallito in vista della finale, visto che Badosa è rimasto impigliato con 7 doppie colpe, ha vinto solo il 56% dei suoi punti con il primo servizio e ha sofferto contro un'ala destra molto potente e aggressiva del greco. Più solida nella maggior parte della partita, Sakkari è stata anche la prima tennista del torneo a eguagliare lo schieramento fisico e la perseveranza di Badosa, due dei suoi tratti distintivi. Con questa sconfitta di Badosa, le opzioni di tennis spagnole in questo Masters 1000 ora passano attraverso il sorteggio maschile, dove Rafa Nadal e Carlos Alcaraz si affronteranno per un posto nella finale di domenica sabato. SAKKARI DOMINA Il match è iniziato con turbolenze: la Sakkari ha perso il suo servizio dopo un colpo fortunato nel film di Badosa, mentre anche la Spagnola ha concesso un «break» con una partita a vuoto dal greco al resto (1-1). Sakkari si riprese presto con il suo destro molto pericoloso, ma Badosa aveva ancora molto freddo. A differenza di altre partite in cui dall'inizio alla fine è stata una roccia, Badosa ha avuto molti problemi a ottenere il suo primo servizio, ha commesso 3 doppie colpe nei suoi primi due turni di servizio e ha consegnato una nuova «pausa» in un inizio preoccupante (3-1). Badosa aveva un 15-40 per tornare alla partita, ma Sakkari, con grande determinazione e determinazione, ha risolto quel problema per continuare a guidare (4-1). Badosa era alla ricerca di sensazioni ma la sua fermezza nel servizio non appariva. D'altra parte, Sakkari era molto legata al duello, alzando il pugno ad ogni punto vinto, e ha raccolto resti favolosi con diritti e battute d'arresto sulla linea che ha sconcertato Badosa. Sakkari ha dominato la partita con una potenza fantastica dal fondo del campo e ha spostato una Badosa che ha provato di tutto e ha guardato la sua squadra con le braccia in un barattolo alla ricerca di soluzioni. Non li ha trovati in un primo set che Sakkari ha preso con una nuova «pausa» e un'autorità sorprendente (6-2 in 35 minuti). ALTI E BASSI FINO ALLA FINE Badosa non aveva perso un set nell'intero torneo, quindi la reazione è stata quella di riguadagnare la sua affidabilità nel servizio, cosa che ha ottenuto all'inizio del secondo set (1-1). Con quella scintilla, Badosa sembrava svegliarsi, che ha iniziato a sparare più forte, che ora ha giocato a Sakkari per i raduni più lunghi e che si è reimpegnato nel duello con rabbia rompendo il servizio con una partita a vuoto (1-2). La partita si è svolta tra alti e bassi. Badosa ha perso di nuovo il suo servizio, con un destro di Sakkari che è stato un vero tormento e un'altra doppia colpa che lo ha reso disperato, ma poi è riuscito un'altra «pausa» per continuare in vantaggio (2-3). Alla fine ha consolidato quella rottura al suo meglio fino ad allora (2-4) e, compensando con la sofferenza e lo stridore di denti per la sua mancanza di successo, Badosa si è piazzato sul punto di prendere il secondo set contro un Sakkari sempre più fallito (3-5). Paradossalmente, è stato il suo servizio e il suo diritto, molto intermittente fino ad allora, a brillare per dargli il secondo set 4-6 dopo 42 minuti. Sakkari sembrava toccato ma si è ripreso con un grido enorme dopo aver vinto il servizio nella prima partita del set finale. L'incontro si è poi mosso da sottili cambiamenti di umore. Due errori non forzati di Badosa gli hanno fatto perdere il servizio e hanno dato le ali a Sakkari (2-0), ma lo spagnolo, con un grande destro parallelo, ha anche rotto il servizio al greco e ha preso aria (2-1). Tuttavia, il destro devastante di Sakkari gli ha dato di nuovo una nuova pausa (3-1) in cui alla fine si è rivelata la partita chiave della partita. Dopo molte altalene, Sakkari si rifugiò nella solidità del suo servizio e alla fine pose fine al sogno di Badosa a Indian Wells. CAPO dvp/ics (foto)