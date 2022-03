Russi e ucraini visitano e sostengono i compatrioti al confine di Tijuana

Tijuana (Messico), 18 marzo Un gruppo di russi e ucraini che vivono negli Stati Uniti ha visitato la città di confine messicana di Tijuana questo venerdì per sostenere le dozzine di compatrioti che sono arrivati da poco in questa città per chiedere asilo dalla guerra che i loro paesi hanno mantenuto. dal 24 febbraio. Il gruppo di circa 20 persone, per lo più giovani attaccati alla congregazione cristiana Il Buon Samaritano, è arrivato per la prima volta al rifugio Agape World Mission, con il quale da più di 15 anni collaborano nel lavoro umanitario. Si sono poi trasferiti nel porto di confine di San Ysidro, dove più di 30 persone, per lo più russe, hanno allestito un piccolo campo dove trascorrono la notte dal venerdì della scorsa settimana, in attesa di poter entrare negli Stati Uniti per chiedere asilo. Adrey Danchuk, parroco della Chiesa del Buon Samaritano, situata a Sacramento, in California, ha condiviso con i rifugiati che: «Siamo qui per offrire loro sostegno morale di fronte alla guerra che stanno conducendo i nostri Paesi, siamo fratelli». Si rammarica anche che non possano entrare negli Stati Uniti per essere presi in considerazione come rifugiati. «I russi sono brave persone, il problema non sono le persone, né il popolo, è la leadership che viene esercitata. Vladimir Putin sta distruggendo le nostre città, le nostre città», ha detto. Il pastore Danchuk ha aggiunto che «è molto difficile» che il suo popolo «stia vivendo questo, alcune persone si nascondono, altre non abbiano abbastanza da mangiare, questo è ciò che sta accadendo» nel suo popolo ucraino, «la guerra è terribile, ma solo Dio può cambiare tutto questo». Albert Rivera, direttore del rifugio Agape World Mission, situato a ovest di Tijuana, ha condiviso che stanno cercando insieme possibilità per i rifugiati di ottenere asilo e in modo che mentre sono a Tijuana abbiano le garanzie di sicurezza e salute. Una delle azioni è che la congregazione cristiana istituirà le proprie strutture domestiche in modo che possano inviare appuntamenti per l'immigrazione in tribunale, un requisito che le autorità statunitensi chiedono loro di fare e dove possono anche riceverli quando possono entrare. UN POSTO DOVE STARE «Stiamo anche vedendo la possibilità che abbiano un posto dove stare e stiano negoziando con le autorità Usa per stabilire un momento in cui loro (migranti) possano entrare e chiedere asilo», ha detto. Giovedì, il direttore dell'assistenza ai migranti di Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, ha visitato il campo per far sapere ai rifugiati che non potevano essere lì e li ha invitati ad andare nei rifugi o a tornare in hotel. Il funzionario ha espresso preoccupazione per il fatto che le autorità statunitensi possano chiudere il passaggio pedonale a causa di problemi di sicurezza interna, perché si trovano proprio nel luogo in cui centinaia di persone attraversano ogni giorno per lavoro, affari e attività scolastiche. «È importante che vadano nei rifugi o tornino in un albergo, perché non ci sono procedure di asilo in questo momento per i russi o altre nazionalità; ai sensi del titolo 42 questi processi non vengono ricevuti, quindi viene anche suggerito loro di assumere un avvocato certificato che possa presentare i loro casi», ha detto. Ha aggiunto che «tutti sono i benvenuti a Tijuana», tuttavia, ha detto che è importante che sappiano che non possono essere lì per la propria sicurezza e igiene. «sappiamo che in gruppo si sentono al sicuro, ma possono andare tutti insieme negli ostelli», ha spiegato. Secondo i dati del governo messicano, dal 24 febbraio, quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina, nella città di confine di Tijuana sono arrivate circa 310 persone dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Bielorussia, la maggior parte via aerea e terrestre dalle città di Cancun e Città del Messico. I dati dell'Ufficio per la protezione delle dogane e delle frontiere (CBP) hanno riferito che tra ottobre 2021 e gennaio di quest'anno, corrispondenti all'anno fiscale 2022, circa 6.400 russi e 1.000 ucraini hanno attraversato il confine, con un aumento del 64% per i russi e del 68% per gli ucraini, rispetto al periodo fiscale precedente.