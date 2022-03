Quattro tigri tenute in un carro in Argentina trovano casa in Sudafrica

Nerea Gonzalez Johannesburg, 19 Mar Sandro, Mafalda, Gustavo e Messi, quattro tigri del Bengala che hanno vissuto per 15 anni in un vagone trasformato in gabbia nella provincia argentina di San Luis (al centro), hanno calpestato l'erba per la prima volta solo pochi giorni fa in Sudafrica, dove l'ONG Four Paws ha trovato loro una nuova casa. «Il primo aveva paura di uscire, tremava perché nella sua vita, in quindici anni, non aveva visto l'erba e non sapeva cosa fosse», spiega a Efe il dottor Amir Khalil, leader di questo progetto di salvataggio internazionale, sull'emozionante momento in cui le tigri sono state rilasciate sabato scorso al santuario per gatti salvati da Lionsrock, 300 chilometri a sud di Johannesburg. «(Per loro) era come una televisione, come Netflix. Si sedevano nel loro contenitore e guardavano fuori, c'è una natura meravigliosa fuori, ma non sapevano cosa fosse», aggiunge il famoso esperto veterinario di Four Paws. La storia di queste tigri argentine - che hanno i nomi di celebrità del paese sudamericano - ha raggiunto le orecchie di Khalil circa un anno fa, quando le possibilità di sfollamento internazionale erano ancora abbastanza limitate dalla pandemia di covid-19. Sandro, Mafalda, Gustavo e Messi erano stati rinchiusi in un vagone attrezzato come gabbia - appena 75 metri quadrati - per 15 anni. Sebbene le origini degli animali siano confuse, inizialmente ce n'erano solo due, che sarebbero stati abbandonati da un circo che attraversava la provincia di San Luis e non tornò mai più. Poi sono stati raggiunti da altri due per completare la famiglia di un maschio di 18 anni (Sandro), una femmina di 15 anni (Mafalda) e altri due maschi di 12 e 10 anni (Messi e Gustavo). Sebbene le condizioni in cui vivevano gli animali fossero deplorevoli (rinchiusi, con zanne seghettate e artigli tagliati), in Argentina non c'era un posto adatto per prenderli. Nell'estremo sud dell'Africa, sebbene i gatti non siano endemici della regione, lo sono. Per questo motivo, Four Paws ha deciso di intraprendere quella che sperano sarà la loro prima di molte missioni di salvataggio di questo tipo in America Latina. UN VIAGGIO DI OLTRE 70 ORE Le sfide burocratiche e logistiche di «importare» questi grandi felini da St. Louis in Sudafrica sono state molto complesse, che vanno dall'ottenimento dei permessi dalle autorità dei due paesi coinvolti all'organizzazione del trasporto in tempi di pandemia, con test PCR sulle tigri inclusi. «Mi hanno chiesto perché è così urgente spostare le tigri, perché è così importante spostare le tigri ora. E la mia risposta è stata: «se sei una persona innocente e devi andare in prigione per una settimana e qualcuno ti chiede perché devi uscire di prigione il giorno dopo... Bene, questo è esattamente quello che è successo, questi animali sono innocenti e sono stati imprigionati per 15 anni «, afferma Khalil. Il lungo viaggio, di oltre 70 ore, ha portato i quattro animali prima su strada da San Luis a Buenos Aires, da dove sono volati ad Amsterdam per fare una sosta prima di imbarcarsi per Johannesburg. Il 12 marzo hanno finalmente varcato i cancelli di Lionsrock, un santuario per grandi felini che ospita anche, ad esempio, i leoni salvati dalla guerra siriana e dove le tigri potranno vivere all'aperto per la prima volta in un ambiente naturale ed essere curate da esperti. «(Lionsrock) ha una dimensione di 5.000 stadi di calcio», afferma Khalil. AMBASCIATORI DI PACE IN TEMPO DI GUERRA Questo esperto veterinario sottolinea anche che un'altra delle principali motivazioni per lui e per la squadra che ha lavorato a questo salvataggio è stata lo scoppio della guerra in Ucraina. «Tutto è molto negativo, tutto è brutto, le persone si odiano, parlano della terza guerra mondiale. Gli animali sono ambasciatori molto importanti, un messaggio di pace in tempi difficili. Così l'Africa apre le sue porte e gli animali diventano ambasciatori, nell'anno della tigre, per dare speranza all'umanità», ragiona. «Invece di parlare di uccidersi a vicenda, questo è un messaggio di pace (...). Qui vedo due nazioni che accettano di fare qualcosa insieme», aggiunge. Il veterinario Four Paws spera che aprirà la strada a molte altre missioni in America Latina, poiché nella regione stimano che ci siano molti animali selvatici che vivono confinati in condizioni inadatte alla loro specie. CAPO ngp/p/pi (foto) (video)