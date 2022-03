Millionaires raggiunge una serie storica dopo aver sconfitto Once Caldas

La squadra guidata da Alberto Gamero sta ottenendo una delle sue migliori serie negli ultimi anni. Recentemente, gli azzurri hanno vinto 1-0 contro Once Caldas de Manizales, in una partita giocata per l'undicesimo round del torneo locale. Il compromesso è avvenuto allo stadio El Campín e dopo 62 minuti di gioco, Daniel Ruíz, dal dischetto, ha segnato il gol con cui hanno vinto gli ambasciatori.

C'era molta aspettativa per questa partita, soprattutto dopo la sconfitta dell'albiazul al Fluminense, a causa della qualificazione alla fase a gironi della Copa Libertadores. Gli ambasciatori hanno guidato il torneo e non possono permettersi di perdere punti. L'Atlético Nacional li segue da vicino, piazzandosi al secondo posto in classifica. Il gioco non è stato particolarmente accattivante e c'erano poche opzioni generate da entrambe le squadre. Tuttavia, la squadra azzurra ha dominato di più, anche se in diversi passaggi i bianchi hanno prevalso e hanno preso il controllo.

Nella prima parte dell'incontro, Millonarios ha presentato difficoltà nel generare un gioco. L'assenza di David Silva era nota. Hanno optato, quindi, per i tiri a media distanza. Sono stati Eduardo Sosa e Larry Vasquez i primi a provare dall'esterno. In entrambe le occasioni, il portiere Gerardo Ortiz, della squadra avversaria, ha risposto correttamente.

Da 15 minuti in poi, Once Caldas si è sistemato. Hanno generato pericolo due volte con giochi molto simili. Bordo dalla fascia, torna indietro e finisci. L'obiettivo di Mendez Garcia e Marcelino Carreazo non era in sintonia, fortunatamente per quelli della capitale. A 30 minuti e da quel momento in poi, c'è stato poco gioco. L'arbitro ha avuto una cattiva gestione della partita nel primo tempo.

Nel secondo tempo, a causa della mancanza di mobilità, l'attaccante Diego Herazo, da una prestazione disputata, è stato sostituito da Jader Valencia. Millionarios non è riuscito a rompere la resistenza della squadra di Manizales fino a dopo 60 minuti. A quel punto Ruíz, il numero 10 della squadra di casa, riceve la palla all'interno dell'area, si aggancia verso l'interno e viene abbattuto da un avversario. L'arbitro indicò la penalità massima e sebbene fosse evidente il VAR lo riconfermò. Sono stati gli stessi 10 a giustiziare la prigione. Mancino al centro della porta e della porta.

L'allenatore della squadra bianca, Diego Corredor, si è subito affrettato con i cambiamenti. Sono entrati Robert Mejia e Juan David Rodriguez. Tuttavia, Millos ha continuato a dominare. Al 70° minuto, Andrés Llinas e Andrés Murillo hanno dovuto essere sostituiti. Entrambi i giocatori hanno manifestato disturbi fisici. Celis è uscito pochi minuti dopo. José Cuenú è entrato come difensore centrale, Ricardo Rosales è entrato per giocare come ala ed Edgar Guerra era in vantaggio, sopra la band.

Al minuto 81, un'altra opzione per Millionarios ha quasi finito per condannare la partita. Sosa ha iniziato un contropiede che si è aperto nel settore sinistro con Ruíz, che con un tocco sottile ha permesso al Valencia e ha raggiunto di poco il secondo gol. Il percussore è finito senza precisione. Poco dopo, dopo un cross molto ben eseguito dalla sinistra, Vasquez di testa e la palla va oltre la porta.

Negli ultimi dieci minuti, il 10 blu ha iniziato il suo spettacolo. Una serie di gambette, passaggi filtrati e frequenze di possesso fanno crollare El Campin. Al minuto 89, il giovane inventa un gioco fantastico per il settore sinistro e rilascia un tiro mancino di 30 metri che si schianta contro il bastone. Grido di gol scioccato per i tifosi. L'arbitro fischia la fine della partita e Millos ottiene i 3 punti.

Non solo è stata la vittoria, gli ambasciatori rimangono leader del campionato, con 26 punti, estendendo la loro serie di gol imbattuti e più vittorie consecutive. Hanno la valle meno sconfitta dei 20 club della prima divisione colombiana e sono la migliore squadra ospite dell'intero torneo. Inoltre, hanno registrato con questa vittoria un nuovo record per la storia del club, il maggior numero di vittorie consecutive finora nei tornei brevi, che hanno già 20 anni. Gli azzurri hanno già sette vittorie consecutive contro Unión Magdalena, Deportivo Cali, Aguilas Doradas, Jaguares, Cortuluá, Independiente Santa Fe e, ora, Once Caldas.

La sfida per la squadra, nei prossimi anni, è quella di mantenere quella buona striscia e garantire la propria classifica. Il Deportivo Independiente Medellín sarà il suo prossimo rivale, una delle migliori squadre del torneo in corso, e la partita si svolgerà il 23 marzo, alle 20:15, allo stadio Atanasio Girardot.





