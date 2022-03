Miguel Araujo su Perù-Uruguay: «Abbiamo fatto la storia in altri paesi, speriamo che questa non sia un'eccezione»

Miguel Araujo ha parlato dai Paesi Bassi e ha fatto riferimento alle partite di qualificazione sudamericane che hanno portato alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. Il difensore centrale, che giocherà questo sabato difendendo l'FC Emmen e poi viaggiando in Perù per unirsi agli allenamenti della nazionale peruviana, ha fatto riferimento all'impegno vitale per l'Uruguay, dove spera di fare la storia come in altre occasioni.

«Come tutti i peruviani, vogliamo andare direttamente al campionato del mondo. Penso che con lo sforzo e l'impegno degli undici che scenderanno in campo e di quelli che entreranno, otterremo un buon risultato, ma prima dobbiamo essere entusiasti e concentrati. Abbiamo già fatto la storia in altri paesi dove non avevamo vinto, ce l'abbiamo fatta e speriamo che questa volta non sia l'eccezione», ha commentato Radio Ovacion.

Inoltre, ha fatto riferimento al contributo delle nazionali straniere e ha affermato di vedere le due partite come finali. «Le sensazioni sono dure, perché saranno due finali come tutte le partite di queste qualificazioni. Ora quelli di noi che giocano fuori si uniranno alla nazionale per mettersi in forma ed essere in grado di entrare in queste due partite che le giocheremo come finali reali».