Marc Márquez avverte del suo ritmo con la pista bagnata

Lombok (Indonesia), 19 Mar Lo spagnolo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha avvertito i rivali del suo ritmo durante il terzo round di prove libere del Gran Premio di Indonesia MotoGP sul circuito di Mandalika, dove è stato il più veloce e anche quello che ha fatto più giri, ventuno. La strategia è cambiata radicalmente rispetto al primo giorno, quando molti piloti sono stati visti prendersela comoda, e praticamente tutti i piloti della MotoGP sono saltati all'unisono in pista con il chiaro obiettivo di fare quanti più giri possibili in condizioni di pioggia. L'obiettivo di questa strategia non era altro che lavorare il più duramente possibile sul miglior assetto possibile per la gara di domenica, che molte previsioni meteo prevedono essere identiche a quelle di sabato e nonostante molti di loro dovranno passare attraverso la prima qualifica per cercare di essere il più avanti. possibile nella formazione della produzione, decisiva per ottenere un buon risultato finale. Con quella situazione e quell'approccio, il primo leader è stato nuovamente il francese Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), che venerdì era stato il più veloce, ma il suo «status» fu di breve durata in quanto l'australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), vero specialista in queste condizioni, si è «sistemato» in cima alla tabella dei tempi con un record di 1:37 .860, un «crono» che era due secondi più veloce di quello del francese. Lo spagnolo Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) è stato uno dei primi a provare con gomme da asfalto asciutto già usate, nel chiaro tentativo di migliorare i record del venerdì e sebbene sia stato il leader di questo terzo round di prove libere, il suo tempo era ancora cinque secondi e mezzo indietro rispetto ai migliori tempi. A quel tempo, con un quarto d'ora di anticipo sull'allenamento, sia Marc Márquez che Jack Miller iniziarono a guadagnare decimi nel giro più veloce della sessione, insieme al portoghese Miguel Oliveira (KTM RC 16) e furono raggiunti da altri piloti nell'ultima tappa della sessione. Ancora una volta Fabio Quartararo ha avuto ancora una volta problemi con l'elettronica della sua moto che lo hanno costretto ad entrare nella sua officina mentre in pista il pilota Repsol Honda è tornato al giro più veloce della sessione, un chiaro riferimento di quello che il ritmo dell'otto volte campione del mondo in una gara sotto questi le condizioni possono essere, nonostante si veda costretta a passare attraverso la prima classifica. Marquez ha chiaramente dominato la sessione, davanti all'italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) e ai connazionali Marco Bezzecchi e Luca Marini, entrambi sulle piste Yamaha YZR M 1, con alle spalle gli spagnoli Alex Rins (Suzuki GSX RR) e Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V). Una curiosa novità da vedere è stata l'assegnazione del Race Management che tutti i piloti della MotoGP avrebbero praticato al momento della partenza direttamente sulla formazione di partenza e molti di loro hanno provato a farlo da posizioni che erano fuori dalla linea di linea durante la gara, per vedere quale fosse il grado di sporcizia e mancanza di aderenza. in quei punti. C'era la possibilità di provarlo fino a due volte, ma non è stato così per piloti come Marc Márquez stesso o «Pecco» Bagnaia, mentre Fabio Quartararo ci ha provato e, questa seconda volta lo ha fatto dalla «pole position», un primo posto che è quello che occupa nella MotoGP libera generale conta pratica.