L'Uruguay registra 1.863 nuovi casi di covid-19 e sette decessi

Montevideo, 18 Mar Uruguay ha registrato questo venerdì 1.863 nuove infezioni da covid-19 in un giorno in cui sono morte sette persone con una diagnosi di coronavirus SARS-CoV-2, secondo il rapporto quotidiano del Sistema di emergenza nazionale (Sinae). Delle 12.220 analisi effettuate durante la giornata, 1.863 hanno mostrato risultati positivi, quindi l'Uruguay ha raggiunto un numero cumulativo di 872.938 casi dalla dichiarazione di emergenza sanitaria nel paese sudamericano a causa della comparsa dei primi casi il 13 marzo 2020. Di questo totale, 10.196 sono persone che soffrono della malattia e 52 di loro si trovano in centri di terapia intensiva (CTI). D'altra parte, in questo giorno ci sono stati sette decessi, quindi il numero totale di morti per covid-19 è aumentato a 7.127. L'Uruguay sta affrontando la sua seconda ondata di covid-19 dopo che a dicembre è stato rilevato l'arrivo della variante omicron del coronavirus SARS-CoV-2, che ha aumentato il numero di infezioni e decessi per malattia. Per quanto riguarda la vaccinazione, secondo il monitor web sviluppato dal Ministero della Salute Pubblica (MSP) fino alle 19.22 ore (22.22 GMT) questo venerdì 2.825.439 persone (79,75% della popolazione) hanno completato il loro programma di immunizzazione delle aziende farmaceutiche cinesi Sinovac, Anglo-Svedese AstraZeneca e American Pfizer con due dosi. Inoltre, 142.970 persone sono state inoculate con la prima dose da sola, mentre 2.125.675 hanno ricevuto una dose di richiamo.