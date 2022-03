Lo Stato cubano ha completato solo il 42% degli alloggi previsti per il 2021

L'Avana, 19 marzo Il Ministero delle Costruzioni cubano (Micons) ha completato solo il 42% delle case che prevedeva di costruire nel 2021 e il 41% delle riforme previste. Secondo il rapporto annuale del ministero, raccolto questo sabato dai media ufficiali, l'anno scorso sono state completate 18.645 case dei piani statali, su circa 44.400 previsti, e 14.245 sono state riformate, quando il piano mirava a circa 34.745. Il primo ministro cubano Manuel Marrero Cruz, che ha partecipato alla presentazione del rapporto, ha parlato dell '"insoddisfazione» di molte famiglie per queste violazioni, comprese le madri single con tre o più figli, secondo l'Agenzia di stampa cubana (ACN). Marrero ha anche insistito per dare «la massima priorità» al programma abitativo e ha esortato i Micons a non accettare giustificazioni e ad essere coinvolti nel garantire che i programmi siano soddisfatti. Il piano Micons per quest'anno prevede la costruzione di 37.991 unità abitative e la riabilitazione di 14.697. Lo Stato è il principale costruttore di Cuba. Il settore delle costruzioni sta affrontando gravi difficoltà a Cuba, e la mancanza di input come acciaio e cemento è uno dei principali ostacoli.